Do Česka se zhruba od poloviny dubna dostalo 16 tun polského drůbežího masa se salmonelou, sdělil ve středu mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Nejspíš se všechno snědlo, protože výsledky testů dostali veterináři až po datu spotřeby masa.

Správa poskytla seznam míst, kam bylo maso určeno. Všech 12 příjemců těchto zásilek, mezi nimiž je například sklad řetězce Albert nebo jeden z velkých distributorů Bidfood, musí nyní před uvolněním dalších polských zásilek na trh nechat drůbeží maso prověřit na salmonelu. Přikazují jim to individuální veterinární opatření, která správa pro každého příjemce vypsala, nebo nyní vypíše.

Veterináři před domluvou s ministerstvem zemědělství o zavádění individuálních mimořádných opatření informovali téměř každý týden o nálezech polského masa se salmonelou. Nyní zveřejnili nálezy zpětně za poslední zhruba měsíc.

V 11 případech šlo o kuřecí maso, v jednom o krůtí. Mezi příjemci je mimo jiné Michal Kurtin, jehož firma již dříve přijala polské maso z šarže, v níž byla zjištěna salmonela. Podobně v dubnu mířilo maso se salmonelou do skladu Bidfoodu. Maso ze salmonelové šarže se také letos dostalo do skladu firmy Made Group, která ale naprostou většinu vrátila zpět polskému dodavateli dřív, než byly známy výsledky testů.

Podle mluvčího řetězce Albert Jiřího Marečka šlo o slovenská kuřata, která byla zpracována v Polsku, zboží mělo pokrýt malou část objemu ve slevové akci. "Naše vlastní laboratorní testování žádné závady neprokázalo. Veterinární správa odebrala pět vzorků, z nichž dva nevyhověly," sdělil.

Podle něj firma ihned ukončila s dodavatelem spolupráci a žádné drůbeží z Polska již nedováží.

Majitel plzeňské firmy Jan Špilar, Ryby-drůbež uvedl, že drůbeží maso se salmonelou je a bude. "Ale tepelnou přípravou se salmonela zničí, takže nevím, proč to medializovat," uvedl Špilar. Podle něj velkoobchodní a maloobchodní firma "určitě neměla" se salmonelou problémy. Další informace neuvedl.

Mluvčí veterinární správy zdůraznil, že nejde o plošná opatření, jako tomu bylo u kontrol hovězího masa z Polska letos v zimě, ale že cílí na konkrétní subjekty, u kterých je riziko výskytu salmonely vyšší.

"Ukazuje se, že námi přijatá opatření jsou na místě, SVS těmto subjektům následně nařídila povinnost každou další zásilku drůbežího masa ze stejné země nechat laboratorně vyšetřit na zdravotní nezávadnost před dalším uvedením na trh. Znovu opakuji, že zásadní je pro nás ochrana spotřebitelů a kontroly dovozu masa ze všech zemí budou nadále intenzivní," řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění. Při dostatečné tepelné úpravě masa je však riziko nákazy minimální. Salmonely jsou podle veterinářů zničeny při tepelné úpravě nad 70 stupňů Celsia po dobu deseti minut, případně při úpravě při vyšší teplotě po kratší dobu, nebo nižší teplotě po delší dobu. Je ale třeba dát pozor na riziko takzvané křížové kontaminace potravin, když člověk například použije stejný nůž, prkénko či nádobí na syrové maso a poté třeba na zeleninu.

V Česku letos platila od konce února do konce března mimořádná opatření kvůli nálezu salmonely ve zhruba 700kilogramové zásilce hovězího z Polska a předchozímu nedostatečnému informování o dovozu masa z jatek, která v polském Mazovském vojvodství porážela nemocné krávy. Polsko mělo přijmout opatření, kterými by podobným incidentům předcházelo. Česko od plošného opatření upustilo po tlaku Evropské komise.

Řezník z Opavska chce kvůli kauze ukončit podnikání

Majitel řeznictví z Ludgeřovic na Opavsku Vlastimil Šajtar kvůli kauze polského drůbežího masa se salmonelou možná ukončí své podnikání. Má totiž problémy se zajištěním potřebných veterinárních rozborů. Zvažuje proto i právní kroky.

"Nechápu, proč musíme provádět povinně veterinární rozbory dovezeného masa, když mám potvrzení z polské akreditované laboratoře, že maso je v pořádku," řekl podnikatel. V jeho prodejně před časem skončilo 255 kilogramů polského drůbežího, u kterého veterináři odhalili salmonelu. "Okamžitě jsem dostal zákaz dovozu drůbežího masa z Polska," řekl Šajtar.

Aby mohl maso prodávat, musel by nechat každé laboratorně vyšetřit. Rychlejší verze testů trvá jeden den, je podle něj ale příliš drahá. Levnější trvá tři dny a maso je pak už neprodejné. "Je nemožné dovážet maso a nechat ho pokaždé vyšetřit. Zvažuji proto, že ukončím podnikání. Je to otázka měsíců. Především proto, že mám dvouměsíční výpovědní lhůtu u pronajatých prostor," doplnil podnikatel a nechápe, proč je v celé kauze trestán právě on, poslední článek celého řetězu.

"Mám potvrzení z polské akreditované laboratoře, že maso bylo před transportem v pořádku. Podle českých veterinářů bylo infikované salmonelou. Nevidím jiné východisko, než že se to stalo během transportu," dodal Šajtar.

Problémy s polským drůbežím masem zaznamenal i ostravský velkoobchod Benstar. V jeho skladu skončilo 150 kilogramů infikovaného drůbežího. "Ve spolupráci s veterináři jsme zásilku zlikvidovali. Okamžitě jsme zastavili prodej drůbežího a změnili dodavatele. Nyní odebíráme drůbeží maso od českého chovatele," řekl vedoucí pobočky Benstar Ostrava Martin Bednárek. Osobně nedokáže určit, kde se stala chyba. "V každém případě polské úřady mají benevolentnější přístup než ty v Česku. U nás se kontroluje každá šarže, v Polsku je to náhodný výběr," řekl Bednárek.

Místa určení polských zásilek drůbežího masa, kde SVS zjistila salmonelu:

Albert Česká republika s.r.o. Jan Špilar, Ryby-drůbež MADE group Benstar GRAND lahůdky Bidfood Czech Republic s.r.o., depo Plzeň - Dýšina Michal Kurtin J & S, s.r.o. Řeznictví Kunovský s.r.o. Vlastimil Šajtar - reexpediční sklad Petr Vašák Jan Čermák

Zdroj: Státní veterinární správa