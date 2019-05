Za vítěze ankety Absurdita roku 2019 vyhlásily Hospodářské noviny sankce pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci se ocitli v exekuci. Podle současné legislativy stačí, aby byla na některého ze zaměstnanců uvalena exekuce a jeho zaměstnavateli z toho rázem vyplývá celá řada povinností. Většinou mu v takovém případě začne chodit do datové schránky velké množství zpráv přímo od exekutorů.

Ti jsou napojeni na registr zdravotních pojišťoven a jejich automatické počítačové systémy začnou chrlit datové zprávy s rozkazy, co všechno je zaměstnavatel povinen udělat a dodržet. Zaměstnavatel musí ze zákona poskytnout součinnost a v případě, že tak neudělá, hrozí mu pokuta až do výše 50 tisíc korun. Zákon přitom nedefinuje jasně, co všechno takové poskytnutí součinnosti zahrnuje a nejednoznačnost hraje do karet různým výkladům.

Absurdita roku je součástí podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku a MONETA Živnostník roku. Absurdní předpisy nominovala i letos veřejnost z řad podnikatelů a různých oborových asociací, svazů a cechů. O vítězné absurditě rozhoduje on-line hlasování. Ve finále soutěže se mezi sebou utkalo celkem devět absurdit.