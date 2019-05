Internetový prodejce potravin Rohlík.cz přestal nabízet toastový chléb od společnosti Penam z Agrofertu. Nelíbí se mu 100milionová dotace pro firmu, kterou neproplatila Evropská unie, jak upozornil web iRozhlas.cz. Mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka sdělil, že dotace byla udělena v souladu se zákonem.

Web uvedl, že ministerstvo financí nepředložilo k proplacení Evropské komisi projekty Agrofertu za více než 161 milionů korun, mezi nimi je i 100 milionů korun na stavbu linky na výrobu toastového chleba. Jak upozornil server Seznam Zprávy, firma i přes nejasnosti ohledně možného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) prověřovaného Evropskou komisí dostává dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu. Za poslední půlrok mělo jít o 65 milionů korun, například na stavbu třídírny vajec v Nebanicích nebo na pelhřimovskou výkrmnu prasat.

"Respektujeme presumpci neviny. Než se však Penam očistí z toho obvinění, stahujeme jeho produkty z našeho sortimentu. Podpoříme naopak dodavatele, kteří vyrábí kvalitní toustový chléb bez toho, aniž by čerpali daně našich zákazníků," řekl marketingový ředitel firmy Rohlík.cz Rostislav Brzobohatý. Firma chce chléb z Penamu nahradit řemeslnou výrobou z ČR, nyní nabízí alternativu ze zahraničí. Toastových chlebů firma prodá denně stovky kusů.

Agrofert uvedl, že dotace byla udělena řádně. "Nesouhlasíme s tím, že se jedná o něco nepoctivého či podezřelého. Celková dotace navíc tvořila jen zlomek z celé naší investice do české pekařiny a její budoucnosti. Vedle ní jsme do výrobní linky investovali ze svých vlastních prostředků dalších 517 milionů korun, a to i do efektivnější a celkově ekologičtější výroby," řekl ČTK Hanzelka. Podle něj firma podpořila rozvoj českého potravinářství. "Bohužel v tomto případě se někdo snaží dělat politiku přes tousty. Jde skutečně o inovativní výrobek bez konzervantů. Takové tousty nikdo jiný v ČR nevyrábí," dodal.

Piráti v minulém týdnu oznámili, že se rozhodli zažalovat Evropskou komisi pro nečinnost kvůli tomu, že dosud nerozhodla o podnětech týkajících se údajného střetu zájmů Babiše a unijních dotací pro holding Agrofert. Žalobou se podle nich bude zabývat Soudní dvůr EU. Komise podle nich přistupuje k Babišovi shovívavě.

Podezření, že Babiš porušuje unijní nařízení o střetu zájmů platné od loňského srpna, vznesla loni organizace Transparency International ČR. Babiš podle ní může i po vložení holdingu Agrofert do svěřenských fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako premiér vliv na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v ČR. Babiš to opakovaně odmítl.

Evropský parlament v prosinci vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Poslanci požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude přijímat české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert.