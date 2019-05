Šestadvacetiletý podnikatel Tomáš Jízdný zakládá platformu Rozjízdný.cz, která bude spravovat několik vzdělávacích projektů. Smyslem je pomoct studentům dostat se na prestižní univerzity v zahraničí, včetně například známého Harvardu. Jízdný už přitom zkušenosti s podnikáním má. Společně s dlouholetým kamarádem Ondřejem Kaniou v tuzemsku založil pod firmou JK Education síť soukromých amerických středních škol. Poté, co zjistili, že každý z nich má jiné vize, se však loni na podzim jejich cesty rozešly. "Firma JK Education je moje první dítě. Určitě se jí ale nesnažím napodobit," říká Jízdný.

Naposledy o vás bylo slyšet na podzim, kdy jste ohlásil rozchod s podnikatelským partnerem Ondřejem Kaniou. Jak se vám od té doby daří?

Výborně. Z prodeje půlky společnosti JK Education jsem dostal prostředky, které používám na rozvoj nových projektů.

Spustil jsem investiční platformu Rozjízdný.cz, díky které chci podporovat inovativní projekty zaměřené především na vzdělávání. Zároveň jsem rozjel vlastní projekt Education.cz, který bude fungovat jako portál o vzdělávání pro ty, kteří uvažují o studiu v zahraničí. Studenti tam najdou všechny potřebné informace, pomoc s přípravou na přijímačky i výběrem školy, žádostí o stipendia a dalšími věcmi, které je ve složitém procesu potřeba vyřešit. Smyslem projektů tedy bude zprostředkovat českým studentům studium na středních a vysokých školách v zahraničí.

Zaměřujeme se především na Ameriku, Anglii, Německo, Rakousko a Polsko, což jsou země, o které mají čeští studenti největší zájem. Poradíme, jaké obory lze kde studovat a co pro to mají udělat. Následně doporučíme postup, co mají udělat pro to, aby se na školu dostali.

To zní podobně jako to, co jste již dělali s Ondřejem Kaniou. S ním jste přeci také studenty posílali studovat do Ameriky...

Oba dva se sice věnujeme vzdělávání, ale každý jinak. Nemyslím, že ve vzdělávání může být něco jako konkurence, protože každý projekt, který se snaží o pozitivní změnu, má smysl. Je to, jako kdyby si vědci konkurovali ve vývoji léků nebo postupů v medicíně. Školství a vzdělávání má mnoho podob a každá z variant vyhovuje někomu jinému. Není to jenom o nás dvou, na českém trhu existuje množství agentur, které se vzděláváním nebo studiem v zahraničí zabývají. My se snažíme být co nejkomplexnější, abychom mohli vyjít vstříc jednotlivým individuálním potřebám, co nejširšímu okruhu studentů. Amerika je tak pro nás jenom jednou z lokalit, studentům umožníme studovat kdekoli, kde je pro ně vhodná škola, ať už je to v Německu, Polsku, Anglii nebo právě v Americe. Pomůžeme jim také s celým procesem, jde tedy o komplexní službu.