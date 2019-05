Na třech desítkách míst v Česku se dostaly hladiny toků přes noc do čtvrtečního rána na povodňový stav. Většina byla na nejnižším stupni povodňové aktivity, prvním ze tří, ale na třech místech se postupně hladiny dostaly až na třetí stupeň, tedy ohrožení. Voda na severu a východě Česka zaplavila silnice a sklepy. Od středečního do čtvrtečního rána napršelo podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) třeba na návětří Jizerských hor a Beskyd až 100 milimetrů srážek, tedy 100 litrů vody na metr čtvereční. Meteorologové navíc očekávají, že v Beskydech bude pršet až do čtvrtečního večera.

Vydatně v Česku pršelo již od středečního rána a na pěti místech v Česku se toky dostaly večer až na třetí, nejvyšší stupeň povodňové aktivity, tedy povodňové ohrožení. Již během středečního večera hladiny na všech pěti místech opadly, ale v noci vystoupaly na povodňové stupně jiné řeky. Ráno tak byly po 05:00 na třetím stupni řeky Smědá na Liberecku a Bečva na Přerovsku. Po 07:00 dosáhla třetího stupně také Olše v Českém Těšíně. Smědá i Bečva do 08:00 opadly na druhý stupeň, zatímco Olše se ještě před 09:00 stále držela na třetím.

Potíže způsobila velká voda například na Vsetínsku ve Zlínském kraji, kde voda zaplavila desítky domů v Ústí nebo Valašské Polance. Hasiči vyjížděli také k vytopeným sklepům, ucpaným kanalizačním vpustím, poškozeným hrázím rybníků nebo stromům zachyceným u lávek a mostů. V sousedním Olomouckém kraji voda již ve středu pozdě večer u obce Ústí nedaleko Teplic nad Bečvou zaplavila silnici číslo 439, která proto musela být uzavřena. V Ústí voda zaplavila hřiště a natekla do několika sklepů. V obci Špičky na Přerovsku hasiči v noci kvůli hrozbě záplav vypomáhali farmářům při přestájení dobytka do bezpečnějších zemědělských objektů.

V severních Čechách se zase voda na Frýdlantsku vylila do luk a zaplavila dvě silnice třetí třídy. Ve Špindlerově Mlýně se vodohospodáři obávali, že přeteče krkonošská přehrada Labská. Kvůli rekonstrukci spodních výpustí má totiž výrazně omezený odtok. Ve středu od rána do večera se tak hladina v přehradě zvedla téměř o tři metry. Nakonec ale nádrž nepřetekla. V noci na čtvrtek hladina stoupla už jen zhruba o půl metru. Rozdíl mezi přelivem a hladinou byl ve čtvrtek ráno 1,2 metru.

Výstraha před extrémními srážkami platí podle ČHMÚ pro severovýchodní cíp Pardubického kraje, sever Olomouckého kraje a západní část Moravskoslezského kraje do čtvrtečního poledne a pro východní část Zlínského a Moravskoslezského kraje až do čtvrtečních 18:00. V severovýchodní části Zlínského kraje a východní části Olomouckého kraje také platí výstraha před nejvyšším stupněm povodňové aktivity, a to až do odvolání. Výstrahy před nižšími stupni povodňové aktivity nebo silnými srážkami platí také v dalších oblastech zmíněných krajů a rovněž v Libereckém, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji.

