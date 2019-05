Lékaři Fakultní nemocnice Brno a vědci z výzkumného centra CEITEC vyvinuli speciální lepidlo, které pomáhá především při tříštivých zlomeninách kostí. Zatím ho testovali na kostech prasat, v blízké budoucnosti by ale mohlo pomáhat i lidem. Zlepšit by mohlo hojení a zkrátit dobu fixace kosti. V tiskové zprávě to ve čtvrtek uvedl mluvčí nemocnice Pavel Žára.

Podle Žáry stoupají počty úrazů se zlomeninami. U nich je obvykle potřeba poraněnou ruku nebo nohu znehybnit na několik týdnů. "V případě tříštivých zlomenin s mnoha kostními úlomky zasahujícími kloub někdy dochází ke špatnému hojení zlomeniny. Často je tak nutné přistoupit k operaci, ale ani tento postup nemusí přinést uspokojivý účinek. Pacienta pak může trápit omezení hybnosti kloubu nebo chronická bolest poraněné končetiny," uvedl Žára.

Právě v tom by mělo pomoct lepidlo vyvinuté lékaři kliniky úrazové chirurgie Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity pod vedením Milana Krtičky společně s týmem vědců z centra CEITEC pod vedením Lucy Vojtové. Podle Žáry je lepidlo schopné slepit kostní úlomky, podpořit hojení zlomeniny a za čas se vstřebat.

Lékaři ho zatím testovali na prasečích stehenních kostech. "Na kostech jsme vytvořili jednoduché i tříštivé typy zlomenin a potom jsme je slepili tak, že se obnovil původní tvar. Ztuhnutí lepidla nastalo do 120 vteřin a k úplnému vytvrzení lepidla došlo do 72 hodin," přiblížil Žára.

Lepidlo musí splňovat několik nároků, například nesmí být pro organismus toxické, musí být vstřebatelné a podporovat vrůst nové kostní tkáně jak do lepidla, tak do fixovaného kostního úlomku. Musí být také dostatečně přilnavé ke kosti.

"Na základě provedeného experimentu si dovolíme tvrdit, že námi testované kostní lepidlo by mohlo být úspěšně použito v klinické praxi k peroperační fixaci malých kostních úlomků u tříštivých zlomenin, což by následně zlepšilo nejen kostní hojení, ale i celkový pooperační průběh," uvedli Vojtová a Krtička ve zprávě. Podle nich by to mohlo zkrátit i dobu fixace kosti.

