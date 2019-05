Ministerstvo práce je připraveno na sociální práci ve městech a obcích uvolnit ještě 85 milionů korun. O další částce chce pak vyjednávat. Na tiskové konferenci na sjezdu Svazu měst a obcí v Ostravě to ve čtvrtek řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Města, obce a kraje dostaly letos na ochranu dětí a prevenci 200 milionů korun. Proti loňsku jsou dotace poloviční a na příští rok chystaný rozpočet s podporou nepočítá vůbec. Radní a sociální organizace to ostře kritizují.

"Z úspor, které jsme v rozpočtové kapitole ministerstva práce našli, jsem připravena alokovat dalších 85 milionů korun. To není částka plně vyhovující, ale budeme dál jednat," řekla Maláčová.

Podle Maláčové stále chybí desítky milionů korun a její možnosti hledat úspory ve vlastním resortu jsou podle ní omezené. Z požadovaných 600 milionů korun dostalo její ministerstvo na výkon sociální práce jen třetinu peněz.

"Jsme ve fázi intenzivních debat. Obce jsem důrazně informovala, že jednání ještě uzavřena nejsou," dodala Maláčová.

Ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová (ANO) se na sněmu zástupce měst snažila ujistit, že ministerstvo práce peníze na platy sociálních pracovníků najde. "Ministerstvo práce je schopné situaci zvládnout," řekla ve svém projevu Schillerová a poukázala na to, že na příští rok počítá návrh rozpočtu s navýšením peněz pro MPSV o téměř 50 miliard korun.

Poslankyně za hnutí STAN a členka rozpočtového výboru Věra Kovářová nejednotný postoj obou ministryň kritizuje. Podle ní by stát měl mít jasno v tom, zda je pro něj kvalitní sociální práce prioritou. "Je to vizitka dobrého státu. A ten by měl zohlednit, že všude rostou platy a zvednout příjmy i lidem, kteří poskytují sociální péči," řekla poslankyně.

Předseda Svazu měst a obcí a starosta Kyjova František Lukl kvitoval, že oba resorty alespoň jednají, i když se jim zatím peníze na sociální práci najít nepodařilo. "Jsme o něco klidnější, alespoň se blížíme k nějakému řešení," řekl Lukl. Podle něj by mělo být uzákoněno pravidlo, že pokud stát klade na města nějaké úkoly, jako je třeba sociální péče nebo zvýšení platů úředníkům, mělo by to automaticky provázet navýšení peněz do jejich rozpočtů. Takto musí často nové povinnosti hradit ze svých rozpočtů či rezerv.

V Pardubicích už například kvůli obavám z kolapsu sociální práce hodlají schválit přesun osmi milionů korun z rezerv města na platy sociálních pracovníků. "Je to pro nás velký problém, který musíme řešit. Je to přitom zásadní starost ministerstva práce a sociálních věcí a je to jejich problém, sehnat tyto peníze," uvedl pardubický primátor Martin Charvát.

Ministerstvo práce oznámilo výsledky dotačního řízení na svém webu. Podle zástupců krajů, obcí a měst i organizací na pomoc potřebným se škrty a šetření peněz na preventivní práci projeví v budoucnu mnohem většími výdaji, třeba za pobyt ohrožených dětí v ústavech či řešení jiných problémů.

Pražská radní Milena Johnová (Praha sobě) před pár dny řekla, že letošní dotace na sociální práci představují asi pětinu částky, kterou by města a obce potřebovaly a kterou požadovaly. Zástupci radnic s ministryní před týdnem o situaci už jednali. Podle některých nedokázala zatím pro svůj resort vyjednat dostatečný rozpočet.

Ministerstvo financí kvůli zpomalování ekonomiky počítá s úsporami v chystaném rozpočtu. Původně navrhovalo seškrtání desetiny míst v resortech, očekává i snížení dalších výdajů. Většinu vydané sumy ministerstva práce tvoří ale takzvané mandatorní výdaje, které nařizuje zákon a snižovat je není možné. Jsou to třeba vyplácené důchody. Vedení resortu proto krátí jiné částky, a to třeba právě dotace.