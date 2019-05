Nejvyšší státní zástupce by měl mít desetiletý mandát. A ještě dva roky po změně zákona by měl mít jistotu dvou let ve funkci. Uvedla to na kulatém stole k nezávislosti státních zastupitelství v Poslanecké sněmovně ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Počítá s tím návrh novely zákona o státním zastupitelství, který připravil její předchůdce Jan Kněžínek. "Nehodlám nic měnit, jsem s ním spokojena," uvedla Benešová. "Čekám jen na schůzku s nejvyšším státním zástupcem a není problém novelu pustit dál," řekla.

V současné době je vrchní státní zástupce Pavel Zeman jediný žalobce, který může být odvolán bez udání důvodu. I to by se mělo změnit. "Já sama jsem obětí takového odvolání," připomněla Benešová, že jako nejvyšší státní zástupkyni ji odvolala vláda Jiřího Paroubka v roce 2005. Stejně jako to platí u soudců a ostatních žalobců by nově měl být i nejvyšší státní zástupce odvoláván v kárném řízení.