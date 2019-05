Síť drogerií dm přichází jako první v Česku s ekologickým prodejem stáčené drogerie do vlastní nádoby. Natočit si prací gel, máchadlo, univerzální čistič nebo gel na nádobí mohou zákazníci prozatím ve dvou dm prodejnách v Praze, a to v nákupních centrech Černý Most a Chodov. Právě tady rakouský řetězec otevřel v pilotním provozu plnicí stanice, které nabízejí stáčené prostředky značky Yellow & Blue.

Do láhve o objemu 1 nebo 1,5 litru si tu mohou zákazníci natočit některý z nabízených ekologických prostředků drogerie nebo čističů. Yellow & Blue je přitom značka českého výrobce Tierra Verde, která nabízí prací a bělicí prostředky bez fosfátů, ropných derivátů, palmového tuku, chlóru a dalších syntetických látek. Například prací gely jsou na bázi mýdlových ořechů v biokvalitě.