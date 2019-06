Na pražském Václavském náměstí se má v úterý odehrát největší demonstrace v Česku od listopadové revoluce. Demisi premiéra Andreje Babiše i odchod ministryně spravedlnosti Marie Benešové má podle svolavatele protestů, iniciativy Milion chvilek, požadovat na sto tisíc lidí. A to je málo. Chtějí-li občané této země skutečně svrhnout premiéra Babiše, muselo by do ulic vyjít nejméně 370 tisíc lidí. Tedy všichni signatáři petice Milion chvilek (asi 364 tisíc lidí) plus pár tisícovek občanů navíc. Vyplývá to alespoň z rozsáhlého historického výzkumu politoložky Eriky Chenoweth z Harvardovy univerzity, jež zkoumala stovky protestních hnutí, které proběhly v posledních zhruba sto letech po celém světě.