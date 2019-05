Stát se musí omluvit za výrok prezidenta Miloše Zemana o jeho bývalém poradci Zdeňkovi Šarapatkovi, rozhodl Obvodní soud pro Prahu 1. Zeman v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale z Úřadu vlády v době, kdy jej Zeman vedl, odešel po dohodě.

Za prezidentova slova se má omluvit ministerstvo financí, hlavu státu totiž žalovat nelze, napsal server iDNES.cz. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček předpokládá, že se ministerstvo financí odvolá, zároveň sdělil, že prezidenta se spor netýká.

Ministerstvo financí má podle rozhodnutí soudu zaslat Šarapatkovi doporučený dopis s omluvou za Zemanův dehonestující výrok do sedmi dnů od právní moci rozsudku, píše server. Právní zástupkyně ministerstva serveru řekla, že o odvolání se nejprve poradí s prezidentovým advokátem. Mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík potvrdil, že ministerstvu byla pátečním rozsudkem uložena povinnost omluvit se žalobci za Zemanův výrok. "Samotné rozhodnutí soudu však bude moci MF podrobněji komentovat teprve poté, co mu bude doručeno písemné vyhotovení rozsudku," doplnil.

"Pana prezidenta se spor netýká, nebyl účastníkem sporu a nejedná se o jeho omluvu. Rozsudek není pravomocný, předpokládáme, že se ministerstvo financí odvolá," sdělil Ovčáček.

Zeman o Šarapatkovi mluvil v televizi Barrandov v listopadu 2017. "Zdeněk Šarapatka je člověk, který kdysi pracoval, teď nevím, jestli v Lidovém domě nebo (na) úřadu vlády, už je to hrozně dávno, ale vím, že jsem ho vyhodil pro neschopnost," řekl tehdy. Šarapatka ale podle žaloby v říjnu 2010 poslal vedoucímu úřadu vlády výpověď a později s úřadem uzavřel dohodu o rozvázání pracovního poměru. Příslušné dokumenty předložil jeho právník soudu jako důkaz.

"Není to poprvé, co pan prezident lhal. Lže tradičně, je otázka, zda to je s ohledem na jeho zdravotní stav, nebo je to lež vědomá. Tento výrok potom žil svým životem, objevil se v dalších médiích," řekl serveru Šarapatka. Doplnil, že žalobou se domáhá omluvy, finanční odškodnění nechce.

Šarapatka byl poradcem tehdejšího premiéra Zemana v době takzvané kauzy Olovo, kdy v okruhu Zemanových poradců vznikl dokument s plánem diskreditační kampaně proti tehdejší místopředsedkyni Sněmovny Petře Buzkové (ČSSD). Výpověď podle žaloby Šarapatka zdůvodnil ztrátou důvěry v čestnost, statečnost, pravdomluvnost a otevřený postoj tehdejšího premiéra ve vztahu ke kauze Olovo.