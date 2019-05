Předseda Svazu měst a obcí a zároveň starosta jihomoravského Kyjova František Lukl na květnovém sjezdu svazu opakovaně kritizoval stát za to, že nedává obcím peníze na úkoly, které na ně klade.

Aktuální je to v současné době, kdy ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) oznámila zástupcům měst škrty na platy pracovníků v sociálních službách. V příštím roce by města měla dostat také méně peněz na právní ochranu ohrožených dětí. Obce by tyto věci měly platit ze svých rezerv.

"Je to, jako kdyby někomu ve fabrice nechtěli přidat, protože si už našetřil dost peněz," říká Lukl.

HN: Chcete, aby stát dal obcím peníze na všechny úkoly, které na ně klade. Ukazuje se, že tomu tak není, například u peněz na platy sociálních pracovníků, kde budou peníze ze strany státu zřejmě silně pokráceny. Co hodláte dělat pro to, abyste dostali od státu peníze na vše, co po vás chce?

V této záležitosti úzce spolupracujeme s kraji, protože je pálí podobné problémy. Mají se zvýšit platy, zaplatíme to ze svého, nastaví se nulové jízdné pro studenty, zaplatíme to ze svého... V tuto chvíli na úrovni legislativních komisí zpracováváme návrh, abychom ho dali jako návrh krajů, které mají legislativní pravomoc. V minulosti mnoho těch návrhů nebylo úspěšných až na jeden, který pro nás byl podstatný, a to návrh Libereckého kraje ke změně rozpočtového určení daní. Vidíme, že je to cesta, a pokud se toho nechtějí ujmout poslanci, tak to uděláme prostřednictvím pravomocí krajů.