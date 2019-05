České volby do Evropského parlamentu, v pořadí čtvrté, v sobotu ve 14:00 skončily. Voliči v nich rozhodli o tom, kteří z více než 800 kandidátů obsadí křesla 21 českých europoslanců.

Účast byla zřejmě vyšší než před pěti lety, kdy hlas odevzdalo 18,2 procenta voličů, naznačují informace od okrskových komisí. Hlasovat přišla podle odhadů pětina až čtvrtina voličů.

Výsledky hlasování se dozví v neděli před půlnocí, až skončí hlasování i v dalších zemích Evropské unie.

Sčítání hlasů začalo ale ihned po uzavření volebních místností. Data z prvních okrsků statistici obdrželi už ve 14:24, uvedli na Twitteru.

Vítězství v evropských volbách by podle předvolebních průzkumů společností Median, Kantar CZ a STEM/MARK mělo obhájit vládní hnutí ANO před piráty a ODS. Europoslance by měly mít také koalice starostů s TOP 09, SPD, ČSSD a KSČM. Očekává se, že při nižší účasti zisk ANO zůstane za očekáváním a že ani sociální demokraté a komunisté svá křesla v plné míře neobhájí. Posílit by měli naopak piráti a občanští demokraté.

ANO podle volebních modelů společnosti Median mohlo v závislosti na účasti získat 22 až 25 procent hlasů, piráti kolem 14 procent podobně jako ODS. Koalice STAN s TOP 09 a zelenými mohla pomýšlet na devět až 11 procent hlasů, hnutí SPD na devět až deset procent, KDU-ČSL sedm až devět procent. Komunistům a sociálním demokratům model přiřkl zisk pěti až šesti procent.

Společnosti Kantar CZ a STEM/MARK zjišťovaly volební potenciál stran. Určitou šanci měly podle průzkumů STEM/MARK díky svým výrazným lídrům Jaromíru Štětinovi a Pavlu Teličkovi také nově vzniklá hnutí Evropa společně a Hlas.

V minulých eurovolbách v roce 2014 získaly ANO (16,13 procenta), TOP 09 se STAN (15,95 procenta) a ČSSD (14,17 procenta) po čtyřech europoslancích, KSČM (10,98 procenta) a KDU-ČSL (9,95 procenta) po třech europoslancích, ODS (7,67 procenta) dva a strana Svobodní (5,24 procenta) jednoho. Piráti s 4,78 procenta skončili těsně pod pětiprocentní hranicí pro vstup do europarlamentu.

Výsledky voleb po pondělním projednání Státní volební komisí získají oficiální podobu v úterý vyhlášením ve Sbírce zákonů. Od středy až do pátku 7. června pak bude možné výsledky hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu.

Evropské volby neprovázely v Česku z pohledu ministerstva vnitra žádné problémy.

V Praze se tentokrát účast mnohde pohybovala nad 30 procenty, někde však byla sotva poloviční. V některých dalších krajích podle předběžných odhadů překročí 20 procent. Zájem se ale mezi jednotlivými okrsky značně lišil.

Velké rozdíly mezi okrsky byly například na Vysočině. Zatímco v Sulkovci na Žďársku byla účast hodinu před uzavřením volební místnosti kolem pěti procent, v Ubušínku na Žďársku dorazila polovina zapsaných voličů.

Silně nadprůměrný zájem o volby do Evropského parlamentu letos zaznamenali v Holubicích na Brněnsku. Účasti, která se blížila 55 procentům, napomohlo souběžně konané místní referendum.