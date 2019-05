Když Andrej Babiš nad ránem oznamoval vítězství své strany v Evropských volbách, zrovna nezářil nadšením. Připsal si další vítězství, ale nebylo tak výrazné jak by si přál. Dvacet jedna procent hlasů pro ANO bylo méně než se čekalo. A výsledek stran, se kterými vládne a které může i do budoucna považovat za své spojence, je přímo katastrofální. Koaliční ČSSD se vůbec nedostala do europarlamentu, komunisté tak tak. Evropské volby v žádném případě nejsou zlomem ve vývoji české politiky, naznačily ale, že Babiš může mít v budoucnu problém s obhajobou premiérského křesla. Projděme si výsledky eurovoleb v hlavních bodech.