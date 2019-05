Ze sněmovních stran na letošních volbách do Evropského parlamentu vydělají patrně jen Piráti a mírně ODS. Vyplývá to z porovnání udávaných nákladů na kampaň a peněz, které dostanou úspěšné strany od státu za získané hlasy. Největší finanční ztrátu pak zřejmě utrpí vítězné hnutí ANO, mohla by činit kolem 20 milionů korun.

Vládní ANO vynaložilo na kampaň podle dostupných informací až 35 milionů korun, od státu dostane za hlasy zhruba 15 milionů. Ztrátové budou volby také pro koaliční ČSSD, rozdíl mezi náklady na propagaci a státním příspěvkem by u ní měl činit asi minus osm milionů korun. Sociální demokraté chtěli dát na kampaň 11 milionů korun a za hlasy obdrží 2,8 milionu.

Ve skoro sedmimilionovém minusu volby patrně skončily pro koalici STAN a TOP 09, která deklarovala náklady 15 milionů korun a získá od státu přes osm milionů. Skoro shodnou ztrátu kolem 3,5 milionu by měly volby přinést pro KSČM a pro hnutí SPD Tomia Okamury. Komunisté uváděli náklady kampaně 8,5 milionu korun, hlasy jim přinesou skoro pět milionů. Hnutí SPD dostane od státu 6,5 milionu korun, za kampaň chtělo dát deset milionů.

V mírné ztrátě by měli skončit lidovci, kteří ze stranické pokladny vyčlenili na volby 5,5 milionu korun. Od státu dostanou za hlasy asi o 350 tisíc korun méně.

Naopak zhruba 350 tisíc korun by měli vydělat občanští demokraté při deklarovaných desetimilionových nákladech a příjmu od státu 10,346 milionu korun. Pirátům by měly eurovolby vynést 3,9 milionu. Na propagaci uváděli šestimilionové výdaje, za hlasy obdrží téměř deset milionů.

Stát zaplatí volebním uskupením za hlasy voličů celkem zhruba 65,8 milionu korun. Nárok na ně bude mít deset seskupení, protože získaly nejméně jedno procento hlasů. Vedle sněmovních budou mít nárok na příspěvek hnutí Hlas a ANO, vytrollíme europarlament.

Z porovnání deklarovaných volebních výdajů na jeden získaný mandát v Evropském parlamentu vychází, že nejlevněji jej pořídili Piráti. Europoslanecké křeslo je stálo dva miliony korun. ODS vyšlo jedno místo v Evropském parlamentu na 2,5 milionu, KDU-ČSL na 2,75 milionu a SPD a koalici STAN a TOP 09 shodně na pět milionů korun. Hnutí ANO obrazně vydalo za jedno křeslo v europarlamentu 5,8 milionu korun a KSČM 8,5 milionu korun.

Strana Procenta Hlasy Peníze za hlasy ANO 21,18 502 343 15 070 290 ODS 14,54 344 885 10 346 550 Piráti 13,95 330 844 9 925 320 STAN/TOP 09 11,65 276 220 8 286 600 SPD 9,14 216 718 6 501 540 KDU-ČSL 7,24 171 723 5 151 690 KSČM 6,94 164 624 4 938 720 ČSSD 3,95 93 664 2 809 920 Hlas 2,38 56 449 1 693 470 EU TROLL 1,56 37 046 1 111 380