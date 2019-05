Do Česka po měsíci opět proudí ropa ropovodem Družba. Dodávky ze Slovenska byly obnoveny v pondělí ve 12:00. Řekla to mluvčí státního provozovatele ropovodů Mero Radomíra Doležalová. Zároveň bylo ve stejný čas spuštěno hlavní čerpadlo v přečerpávací stanici Klobouky u Brna, čímž byl zprovozněn ropovod Družba na českém území, uvedla.

Do ropovodu Družba, kterým teče ropa i do Česka, se minulý měsíc dostala surovina znečištěná organickým chloridem, která mohla poškodit rafinerie. Země napojené na ropovod proto dovoz ruské ropy zastavily. Do rafinerie petrochemického holdingu Unipetrol v Litvínově teče od 1. května ropa ze státních rezerv. Stát Unipetrolu poskytl dvě zápůjčky, obě v množství více než 100 tisíc tun ropy.