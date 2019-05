Pardubický hejtman Martin Netolický nechce čekat na další volební prohru sociální demokracie a pro krajské volby připravuje vlastní projekt. Hodlá postavit kandidátku složenou z členů ČSSD i místních nezávislých nebo úplně nových politických hnutí. Už měsíce proto shání komunální politiky, kteří by za rok a půl chtěli kandidovat v koalici s ČSSD.

Několik významných zástupců sociální demokracie už HN potvrdilo, že tento plán se postupně šíří do dalších regionů. Koaliční kandidátky by ČSSD mohla postavit ve čtyřech až pěti krajích.

Jak by měla spolupráce s místními politiky vypadat?

Popíšu vám to na příkladu Pardubického kraje. Protože nechci a nebudu čekat na další prohry, už několik měsíců pracuji na tom, že v Pardubickém kraji oslovíme, a oslovuji už v tuto chvíli, poměrně hodně významných komunálních politiků či významných osobností, a prosím je, jestli by se mnou nešli do nějakého volebního projektu.