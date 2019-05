ANO se nemůže spolehnout na velkou část příznivců, ČSSD by prospěl odchod z vlády, říká politolog Lebeda

Premiér Andrej Babiš mluví o úspěchu, ve skutečnosti ale nemůže slavit. Jeho hnutí ANO sice v evropských volbách zvítězilo, mnohem horší výsledek než ve volbách do sněmovny však ukazuje, že se nemůže spolehnout na velkou část svých sympatizantů, říká v rozhovoru pro HN politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci. Koaliční ČSSD, která se do Evropského parlamentu vůbec neprobojovala, podle Lebedy dostala jasný signál, že má odejít do opozice a vybrat si předsedu s větším charismatem.

Premiér Andrej Babiš označil vítězství svého hnutí ANO s výsledkem 21 procent za obrovský úspěch. Jak to vidíte vy?

Hnutí ANO samozřejmě evropské volby vyhrálo, z tohoto úhlu pohledu se může zdát, že je všechno v pořádku. Na druhou stranu ANO v posledních volbách do Poslanecké sněmovny dostalo téměř 30 procent, podobně jako v minulosti ODS nebo ČSSD, ale v evropských volbách tento výsledek nedokázalo zopakovat. ODS se přitom podařilo v letech 2004 a 2009 získat přes 30 procent i v evropských volbách. Hnutí ANO nyní získalo 21 procent, což znamená poměrně markantní propad oproti výsledku ve sněmovních volbách.