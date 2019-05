Prezident Miloš Zeman nepřijal demisi ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). Oznámil mu to na schůzce na Pražském hradě, informoval v tiskové zprávě mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. "Důvodem je to, že docent Antonín Staněk odhalil na ministerstvu kultury závažná ekonomická pochybení a neměl by být za tato odhalení trestán tím, že na něj bude vyvoláván tlak, aby ze své funkce odešel," uvedl mluvčí Hradu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý před odletem do Bruselu řekl, že je připraven navrhnout Staňkovo odvolání, pokud by prezident váhal jeho demisi přijmout. V úterý uvedl, že bude postupovat podle Hamáčkova přání, protože místo ministra kultury je sociální demokracie.

Vicepremiér a šéf sociálních demokratů Jan Hamáček po odmítnutí Staňkovy demise uvedl, že na post ministra kultury navrhuje místopředsedu ČSSD a starostu Nového Města na Moravě Michala Šmardu.

"Já požádám premiéra, aby ústavním postupem navrhl odvolání ministra kultury," řekl Hamáček. Je přesvědčen o tom, že ústava v takovém případě hovoří jasně. "Říká, že prezident republiky na návrh předsedy vlády odvolá ministra. Premiér již řekl, že je připraven takto postupovat, jsem přesvědčen, že prezident bude také postupovat podle ústavy," dodal.

Šmardu vybral kvůli tomu, že je zkušený komunální politik s důvěrou svých voličů. "Je to člen vedení strany a jsem přesvědčen, že je schopen naplnit očekávání, která od resortu kultury mám," vysvětlil Hamáček. Zemana se svým návrhem seznámil už dříve.

Sám Šmarda pro HN uvedl, že by si přál rychlé řešení situace. "Na té funkci netrvám, pokud se dohodnou jinak. Ale ocenil bych, aby řešení bylo rychlé, protože současná situace je pro kulturu smrtící," uvedl kandidát. "Mám obavu, že pokud se to nevyřeší hodně rychle, tak to resortu hodně uškodí a uškodí to i významným institucím v Česku," řekl Šmarda.

Šmarda navíc zmínil, že by schůzku s prezidentem uvítal. "Nevím, jestli má ke mně pan prezident výhrady, ale možná by pomohlo, kdybych se k panu prezidentovi objednal a pobavili bychom se o situaci. Ještě o této možnosti promluvím s panem Hamáčkem," uvedl Šmarda. "Určitě by bylo dobré, kdybych se s panem prezidentem setkal," dodal.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka prezident Zeman napsal ve věci odmítnutí demise Staňka dopis premiérovi Babišovi, ve kterém navrhuje další postup. Podrobnosti návrhu nesdělil.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Fajt v reakci na Zemanovo rozhodnutí sdělil, že takový krok čekal. "Kolečko politických eskapád se tímto uzavřelo. Každému tak musí být jasné, proč jsem byl na základě vykonstruovaných obvinění odstraněn," uvedl. V médiích se jako o možném důvodu Staňkova rozhodnutí odvolat Fajta spekulovalo o tom, že chtěl vyhovět Zemanovi v jeho dlouhodobém sporu s Fajtem.

Končící ministr kultury Staněk přijel v úterý odpoledne na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Zemanem. Staněk svou rezignaci ke konci května oznámil v polovině měsíce, Zeman už dřív řekl, že se o přijetí Staňkovy demise rozhodne až po jejich setkání. Před Staňkem se prezident ještě setkal s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, který chtěl Zemana přesvědčit o tom, aby ministrovu rezignaci nepřijímal. Na hlasech komunistů ve Sněmovně menšinový kabinet ANO a ČSSD závisí.

"Sdělil jsem mu názor svůj a klubu KSČM o případné rezignaci pana ministra Staňka a pan prezident mi řekl, že názor si udělá až po jednání s panem ministrem," řekl novinářům Filip po schůzce se Zemanem. Důvodem pro setrvání Staňka v čele ministerstva je podle Filipa mimo jiné to, že v případě kritizovaného odvolání Jiřího Fajta z funkce ředitele Národní galerie Praha postupoval správně. Kontrolní zjištění k tomu Staňka opravňovalo, míní šéf komunistů. "Myslím, že pan ministr udělal správný krok, protože si nemyslím, že někdo je beztrestný ve chvíli, kdy zneužívá svou funkci," dodal Filip.

Staněk svůj odchod oznámil po kritice za odvolání ředitelů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Ministrův konec požadovalo několik petic, otevřených dopisů i opozice. Staněk uvedl, že svou rezignací vyhověl výzvě předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Hamáček minulý týden ve čtvrtek prezidenta informoval o svém návrhu řešení.

Záležitost kolem Staňkova odchodu z vlády v úterý Zeman na Žofínském fóru označil za jeden z důvodů pro neúspěch ČSSD ve víkendových volbách do Evropského parlamentu. Strana v nich nezískala ani jedno místo europoslance, dosud přitom měla v europarlamentu čtyři zástupce.