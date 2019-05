Stovky až tisíce lidí v úterý demonstrovaly v desítkách menších i větších měst po celé zemi proti premiérovi Andreji Babišovi a za nezávislost justice. Tu podle nich ohrožuje nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Dva a půl tisíce demonstrantů se podle policie navzdory dešti shromáždily na brněnském Dominikánském náměstí. Asi 500 lidí protestovalo v Ostravě, zhruba 150 v centru Olomouce. Další z demonstrací svolala hnutí Společně pro Brno a Milion chvilek pro demokracii.

Lidé se obávají, že nedávno jmenovaná Benešová má zamezit dalšímu stíhání premiéra v takzvané kauze Čapí hnízdo. "Neprotestujeme proti výsledku voleb, ale proti tomu, že vítěz voleb nerespektuje žádná pravidla a zneužívá moc. Místo aby sloužil naší zemi, slouží jen sám sobě," uvedli pořadatelé. Vyzývali k účasti na další demonstraci v Praze plánované na 4. června.

V Brně se lidé začali scházet po 18:00, začátek byl plánovaný na 18:30. Na pódiu vystoupili hudebníci Tomáš Klus a David Koller i předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář, který premiéra vyzval ke společné účasti v televizní debatě, aby své kroky obhájil. "Vyzýváme Andreje Babiše, aby podstoupil test na detektoru lži a odpověděl deset našich otázek. Týkají se jeho podnikání i angažmá v StB," řekl Koller. Vystoupili také zástupci brněnských divadel nebo zpěvačka Hana Ulrychová.

Protestující chtějí, aby vláda podepsala a dodržovala sedm pojistek pro nezávislost justice, kterou formulovala platforma Rekonstrukce státu. Zahrnují posílení nezávislosti státního zastupitelství zákonem stejně jako nezávislosti soudů nebo závazek, že vláda nebude zasahovat do nezávislého vyšetřování a neodvolá nejvyššího státního zástupce.

Zřejmě deštivé počasí se odrazilo na počtu protestujících v Olomouci, jichž nakonec bylo zhruba 150. Demonstrace začala průvodem kolem Šantovky. K protestujícím se potom na Horním náměstí přidali další. V centru města si lidé vyslechli poselství děkanky právnické fakulty, promluvila Dominika Kovaříková a Bořivoj Šarapatka. Ve Zlíně demonstrovaly asi dvě stovky lidí. Drželi transparenty s hesly "Demisi!" nebo "Bez Babiše bude líp!"

V Karlových Varech se shromáždilo asi 150 lidí. Na lázeňské město šlo o poměrně vysokou účast, protože podobné protesty tu obvykle přilákají jen desítky. "Demisi", nebo "Nám to vadí" skandovali lidé. Právník Karel Jelínek na adresu ministryně řekl, že je jediný člověk v zemi, který stojí mezi Babišem a soudem. "Andrej Babiš se povýšil do pozice majitele jediné firmy, kterou chce ovládat, a to je Česká republika. Ale tato země není firmou," řekl Jelínek. V Karlovarském kraji se lidé na protestních akcích svolali ještě v Chebu, Sokolově, ale i dalších menších městech.

Asi půlhodinové demonstrace na jihlavském Masarykově náměstí se v dešti zúčastnilo odhadem až 300 lidí. V Třebíči se v 17:00 na Karlově náměstí pod sochou svatého Cyrila a Metoděje sešla asi stovka protestujících. Vyjádření řečníků na obou místech směřovala hlavně proti Babišovi. Protestovat přišli lidé všech věkových skupin, v Třebíči i rodiče s dětmi v kočárku. Jeden z nich zdobil transparent s nápisem "Mě si nekoupíš, strejdo Babiši!" V Jihlavě měli protestující na transparentech napsáno například "Stop škůdcům a hrabišům", "Babiše do koše" nebo "Zastavme zlo".

Českobudějovické náměstí Přemysla Otakara II. bylo plné ze čtvrtiny. Lidé měli transparenty s nápisy jako Benešová Marie - mé podvody zakryje, Nahrabal si, vem ho čert - Hrabiše i Bagrofert, jiní drželi české vlajky či červené trenýrky. "Chov ovcí a politiků pojí vzájemné podobnosti. Jsou to tvorové stádní, nejsou nadmíru inteligentní, ale nedá se říci, že jsou hloupí. Smyslem jejich života je dobře se nažrat," řekl jeden z řečníků Robert Blíženec, který v Novohradských horách chová stovky ovcí.

Na demonstraci v Pardubicích přišly minimálně čtyři stovky lidí. "Ztotožňujeme se s vyjádřeními hnutí Milion chvilek, pokud budou demonstrace pokračovat i jindy, rádi a ochotně se připojíme a ochotně," řekla ČTK organizátorka a městský zastupitelka Ivana Böhmová (Piráti).

"Máme toho dost!", "Nejsme slepí!" nebo "Demisi!" skandovaly více než dvě stovky lidí na Masarykově náměstí v Říčanech u Prahy. V davu vlály české vlajky i vlajka Evropské unie, často se ozýval pískot a výkřiky jako "Fuj!" či "Hanba!" "Je čas vystavit premiérovi účet," prohlásil jeden z řečníků. Část demonstrantů přijela z metropole, což dokládaly transparenty "Praha zdraví Říčany". Podobné protesty se ve středních Čechách v úterý konaly také ve Velvarech na Kladensku, Veltrusech na Mělnicku, Řeži, Dolních Břežanech či Dobřichovicích u Prahy.