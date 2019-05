I přes nedostatek učitelů se bude vláda zabývat návrhem, aby si pedagogové mohli jednou za deset let vzít až roční studijní volno. Tím by se sice jejich stavy ještě více snížily, podle předkladatelky návrhu poslankyně Věry Kovářové (STAN) by ale další vzdělávání učitelů zvýšila kvalitu výuky.

Podle Kovářové je zájmem každého rodiče, aby jeho dítě mělo kvalifikovaného učitele. "Ti rozhodují o tom, jak naše země bude konkurenceschopná. Učitelé však mohou být ohroženi vyhořením a jejich obor se může posunout a vyvíjet," řekla Kovářová.