Bude to čtvrt roku, co Karla Feixe svou neohlášenou návštěvou překvapili policisté. Při prohlídkách u něj doma i v práci hledali materiály týkající se nedávného mýtného tendru. Z uniklých policejních dokumentů vyplynulo, že Feix měl v listopadu 2017 v brněnském hotelu Holiday Inn schůzku s druhým mužem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem a podle odposlechů se snažil využít politikova vlivu ve prospěch rakouské firmy Kapsch, jejíž českou filiálku dlouhá léta řídí.

Feix ale odmítá, že by se dopustil jakékoliv korupce. Na svou obranu v rozhovoru pro HN nyní mimo jiné zdůrazňuje, že to nebyl Kapsch, nýbrž konkurenční konsorcium CzechToll/SkyToll, kdo mnohamiliardovou zakázku na vybudování nového mýtného systému nakonec získal, a to po přímluvě premiéra Andreje Babiše a ministra dopravy Dana Ťoka. Feix teď nevylučuje, že firma Kapsch vyvolá vůči Česku mezinárodní arbitráž.

HN: Inkriminovaná schůzka s panem Faltýnkem v hotelu Holiday Inn nebyla jistě samoúčelná. Čeho jste chtěl dosáhnout?

Podepsal jsem v této věci mlčenlivost, nemohu o detailech mluvit. Všechny mé schůzky s politiky měly ale vždy stejný charakter. Dával jsem jim informace ohledně podmínek mýtného tendru. Je holý nesmysl, když se to někdo snaží nyní stavět tak, že jsme měli strach, že v soutěži prohrajeme. V době té schůzky nebyla ještě ani ukončena kvalifikace do vlastního tendru ani nebylo jasné, kdo se kvalifikuje, natož aby byly hotové nabídky. Vzhledem k tomu, že jsme o rok dříve porazili SkyToll v Bulharsku, prohry jsme se rozhodně nebáli.