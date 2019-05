31.5.2019 12:40 | O Babišově zátěži jsme věděli my i voliči, řekl Hamáček

Vicepremiér Jan Hamáček: "To, že má Andrej Babiš střet zájmů, jsme věděli, věděli to i voliči, co je problém, je to, že by za to čeští daňoví poplatníci měli platit," K hlasování o nedůvěře vládě novinářům řekl, že k tomu má opozice právo a ČSSD bude hlasovat, nechce ale dělat unáhlené kroky. Doufá, že audit brzy sám dostane do ruky, a nevidí překážku, proč by nemohl být materiál zveřejněn. Pokud se ukáže, že Agrofertu byly vyplaceny nějaké dotace neoprávněně, měl by je podle něj vrátit nebo by je měl stát po firmě vymáhat.