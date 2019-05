Opozice vyčítá předsedovi vlády Andreji Babišovi, že dotace pro firmy holdingu Agrofert, který před dvěma lety převedl do svěřenského fondu, bude muset Česko vrátit, a on tak bude pobírat dotace ze státní pokladny. Babišův střet zájmů však dokázal ovlivnit i rozpočet na příští rok. Kvůli zprávě Evropské komise, která konstatovala, že premiér je ve střetu zájmů, poslanci předčasně ukončili schůzi, na níž měli schválit novelu zákona o elektronické evidenci tržeb. Tu vláda potřebuje, aby mohly odstartovat zbývající vlny EET a do evidence tržeb se mohly zapojit všechny profese.