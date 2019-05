Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. K tomuto závěru dospěl audit, který komise poslala českým úřadům a o jehož závěrech informovaly HN. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2017, chce Brusel vrátit zpět.

"Žádné dotace rozhodně nebude muset Česká republika vracet," napsal v reakci na zprávu premiér. Totéž později zopakoval i před poslanci, informace kolem Agrofertu označil za hysterii, opozice prý nemá jiné téma než Agrofert a Čapí hnízdo. Po osmiminutovém projevu Sněmovnu opustil, což opozice kritizovala. Sněmovna by se k tomu mohla vrátit v úterý, pro byla i vládní ČSSD ústy šéfa svých poslanců Jana Chvojky.

Audit Evropské komise je podle ministerstva financí nicméně předběžným návrhem, který se ještě může změnit. Ministerstvo financí, které potvrdilo, že dostalo anglickou verzi zprávy, nyní čeká na doručení české verze auditu. Na tu bude reagovat, obvyklá lhůta na vyjádření je jeden až dva měsíce, sdělilo ministerstvo financí.

"Návrh auditní zprávy je v rozsahu 71 stran anglicky psaného textu a hned v úvodu je opatřen disclaimerem (pozn. upozorněním), že se jedná o prozatímní zjištění, závěry a doporučení auditorů EK, která mohou být měněna na základě dalších informací od národních orgánů. Proto má být dle této informace zpráva považována za důvěrnou do doby uzavření procesu a do doby vydání finálních zjištění," řekl mluvčí MF Michal Žurovec.

Ministryně financí Alena Schillerová v pátek uvedla, že pokud by se v případě dotací pro Agrofert a údajného střetu zájmů premiéra prokázalo porušení pravidel, finanční správa by musela zahájit příslušné daňové řízení. Takovýto závěr se ale zatím nepotvrdil. Serveru Seznam Zprávy Schillerová řekla, že daňové řízení může vést až k rozhodnutí o vrácení dotací. "Máme nástroje, jak tu částku vymoci zpátky. Vždy se toho práva domůžeme," řekla ministryně serveru.

Na svolání mimořádné schůze se zatím opozice nedohodla

Opozice chce o střetu zájmů premiéra Babiše jednat ve Sněmovně v úterý. Navrhne zařazení zvláštního bodu. Současně žádá okamžité zastavení proplácení dotací, aby se problém s vyplácením dotací podniků spojených s Babišem neprohluboval. Na schůzce opozičních lídrů se zástupci ODS, TOP 09, pirátů, STAN a lidovců také dohodli na požadavku, aby odpověď na zprávu Evropské komise o Babišově střetu zájmů napsali členové vlády mimo hnutí ANO. "Zodpovědnost je na panu vicepremiérovi Janu Hamáčkovi," upřesnil na dotaz předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

Na svolání mimořádné schůze Sněmovny se zatím opoziční lídři nedohodli. "Vyslechneme, co řekne vláda, jak se k tomu postaví," uvedl po schůzce předseda ODS Petr Fiala. Důležité současně podle zástupců pětice stran je, jak se věci postaví další parlamentní subjekty. Komunisté chtějí postoj ke kauze projednat ve vedení. Na schůzce byli i zástupci vládní ČSSD, kteří její závěr odsouhlasili. Předseda SPD Tomio Okamura řekl, že slyšet informace ke kauze na plénu chce.

Opoziční lídři na jednání formulovali čtyři požadavky: okamžité zastavení vyplácení dotací, formulaci odpovědi Bruselu nečlenem Babišova hnutí ANO, zařazení zvláštního bodu na jednání Sněmovny a zveřejnění zprávy.

Pokud se ukáže, že Agrofertu byly vyplaceny nějaké dotace neoprávněně, měl by je vrátit, nebo by je měl stát po firmě vymáhat, řekl na jednání předseda ČSSD Jan Hamáček.

"Pokud vím, tak je to předběžné stanovisko, které bude ještě podléhat dalším vyhodnocováním. Pokud by se ukázalo, že nějaké dotace byly vyplaceny neoprávněně, tak pokládá za logické, že budou vráceny nebo že budou vymáhány," uvedl předseda ČSSD.

"To, že má Andrej Babiš střet zájmů, jsme věděli, věděli to i voliči, co je problém, je to, že by za to čeští daňoví poplatníci měli platit," K hlasování o nedůvěře vládě novinářům řekl, že k tomu má opozice právo a ČSSD bude hlasovat, nechce ale dělat unáhlené kroky. Doufá, že audit brzy sám dostane do ruky, a nevidí překážku, proč by nemohl být materiál zveřejněn.

SPD Tomia Okamury podpoří případné svolání mimořádné schůze sněmovny, aby veřejnost získala informace o Babišově střetu zájmů.

Podle Jiřího Dolejše z KSČM by měl Agrofert dotace vrátit ve chvíli, kdy bude rozhodnutí evropských úřadů konečné. Na důvěru současné vládě to ale nemusí mít vliv, napsal komunistický poslanec na Twitteru.

Babiš: Nic se vracet nebude

O tom, že zpráva o auditu dorazila do Česka, byl Babiš obecně informován. "Tu zprávu nemám k dispozici, ani jsem ji neobdržel, ani jsem ji nečetl. Jak jsem byl informován, jedná se ryze o právní výklad, se kterým se kompetentní instituce České republiky dlouhodobě neztotožňují," řekl Babiš. Zpráva je podle něj předběžným návrhem, který prý obsahuje "výklad výrazně odlišný" než loňské stanovisko právníků Evropské komise. "Já jsem neporušil ani české, ani evropské zákony," prohlásil.

"Přestaňte zase lhát, nic se vracet nebude. Já chápu, že nemáte žádná témata, že zase ten Agrofert ... Kdyby nebylo Agrofertu a Čapího hnízda, co byste dělali? Jste úplně mrtví, nemáte o čem mluvit, nemáte žádný program, co byste tady povídali," poznamenal Babiš na adresu opozice. Po vystoupení se omluvil z jednání Sněmovny z pracovních důvodů. "Já tady k prázdné židli mluvit nebudu," prohlásil na to například předseda STAN Vít Rakušan.

"Jsem šokován tím, co tvrdí česká média, že Evropská komise chce vrátit dotace, které obdržela moje bývalá firma. Není to pravda!" napsal Babiš. Podle něj do ČR dorazil předběžný návrh a do uzavření procesu je zpráva považována za důvěrnou. "Toto je pouze předběžný návrh, který bude důkladně analyzován, a Česká republika, předpokládám, že nejméně MF a MMR jako příjemci zprávy, se k němu vyjádří. Teprve pak nám zašle finální zprávu i Evropská komise. Její stanovisko zásadně odmítám, a budu bojovat za jeho změnu na základě dalších informací od národních orgánů," napsal. ČR teď bude podle premiéra měsíc čekat na český překlad, pak bude mít dva měsíce na vyjádření.

Transparency International: Babiš způsobil Česku mezinárodní ostudu

Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International (TI). Premiér podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů.

Podle zástupců TI návrh jasně potvrzuje, že premiér je ve střetu zájmu a firma Agrofert nemá nárok na evropské dotace. Premiér tak Česku způsobil mezinárodní ostudu a stát bude muset dotace vrátit, řekli v pátek zástupci TI novinářům na tiskové konferenci. Představitelé organizace vycházeli ze zpráv médií.

"Ukazuje se, že je premiér Andrej Babiš ve střetu zájmu a firma Agrofert nemá nárok na evropské dotace. Premiér tak Česku způsobil mezinárodní ostudu a stát bude muset dotace vrátit. Andrej Babiš je ve střetu zájmu a stále zůstal ovládající osobou Agrofertu a jeho skutečným majitelem a plyne z toho to, že Agrofert na dotace nárok nemá," řekl šéf české pobočky Transparency International David Ondráčka. "Premiér svou nenasytností způsobil Česku mezinárodní ostudu. Cíleně a promyšleně obcházel pravidla hlavně proto, aby netrpěla jeho vlastní firma," dodal.

Agrofert získal na dotacích miliardy

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Předloni zaměstnával zhruba 33 tisíc lidí, z toho 22 tisíc v ČR. Babiš koncern vlastnil ještě na začátku roku 2017, v únoru 2017 vložil své akcie kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů.

Od vstupu Babiše do politiky v roce 2013 do konce roku 2017 získal Agrofert zhruba sedm miliard korun dotací. Předloni pak inkasoval nejvyšší částku, a to zhruba dvě miliardy korun, přičemž na daních firma státu zaplatila 739 milionů korun. Výroční zpráva za rok 2018 ještě není k dispozici. Před vstupem Babiše do politiky získával Agrofert dotace nižší. Německá televize ZDF letos uvedla, že se příjem Agrofertu z evropských fondů za dobu, kdy je Babiš ve vládě, téměř zdvojnásobil.

Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Evropský komisař pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí žádosti do EU přestalo posílat. Bruselu nepředložilo podle serveru iROZHLAS.cz k proplacení kromě stomilionové dotace na projekt linky na toastový chléb Penam dalších 11 projektů firem holdingu Agrofert za více než 61 milionů korun.

Přehled dotací společnosti Agrofert od roku 2013 (v mil. Kč):

rok přijaté provozní dotace přijaté investiční dotace přijaté dotace celkem zaplacená daň z příjmů 2013 812 316 1128 1458 2014 1086 568 1654 1756 2015 802 665 1467 1553 2016 1131 372 1503 1841 2017 1347 607 1954 *) 739

zdroj: výroční zprávy Agrofertu

*) bez dotací na elektřinu z obnovitelných zdrojů