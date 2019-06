Předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS je známý svými nevybíravými komentáři na adresu ekologů nebo feministek. Těmto tématům se nevyhnul ani na tryzně za oběti nacismu v Terezíně, kde byl za druhé světové války koncentrační tábor. Od jeho varování před totalitou zahalenou do slov jako ekologie, rovnost pohlaví nebo multikulturalismus se distancovala část senátorů. Kritika přišla i od aktivistů nebo potomků obětí holokaustu. Kubera ale svého projevu nelituje. "Kdybych pronesl standardní projev, tak po něm nikdo ani nevzdechne, že. To by ani nikdo nevěděl, že jsem tam byl," říká v rozhovoru pro HN a dodává, že jsou jeho slova vytrhávána z kontextu. Vždy když vytrhnete jeden výrok, znehodnotíte celý text před ním. "Jiná věc je, jestli se to hodí zrovna do Terezína. Možná bych i přiznal, že ne. Že to není asi to správné místo," připouští.