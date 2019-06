Podezření, kterým čelí premiér Andrej Babiš (ANO), jsou z pohledu Evropské unie vážnější než ta, která se týkala například bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Uvedl pro HN již v prosinci minulého roku, tedy dávno před zveřejněním auditní zprávy Evropské komise, Eric Maurice, ředitel bruselské kanceláře prestižního francouzského think-tanku Nadace Roberta Schumana.

Maurice zdůraznil, že žádný premiér ještě v EU nečelil obviněním ze zneužití evropských peněz ani obavám z toho, že může mít zájem přihrávat evropské dotace firmám, z nichž má sám prospěch.

Podle analýzy právníků Evropské komise je Andrej Babiš ve střetu zájmů, protože může mít zájem na tom, aby jeho firmy, které převedl do svěřenských fondů, dostávaly evropské dotace. A Česku kvůli tomu hrozí, že bude muset ze svého rozpočtu zaplatit možná až dvě miliardy korun. Zažila EU někdy podobný případ?

Byli tu premiéři, kteří doma měli problémy s justicí, jako byl italský premiér Silvio Berlusconi. Ale toto je první případ, kdy je nějaký předseda vlády podezřelý ze zneužití evropských fondů. A navíc ještě pro své osobní obohacení. To je bezprecedentní.

Tento případ ale nespadl z nebe - i tady v Bruselu bylo dobře známé, že Babiš je podnikatel a že při svém politickém rozhodování vždy bral ohled i na své byznysové zájmy. Neřekl bych tedy, že kauza vyvolala nějaké velké překvapení. Teď jde o to, jestli bude tento případ mít nějaké důsledky. Je na Evropské komisi, aby rozhodla. A nejspíše se bude muset řídit závěry své právní služby.

Zmínil jste Berlusconiho - spory, jestli je ve střetu zájmů, se týkaly domácích italských záležitostí. Jak jste řekl, u Babiše jde ale o obvinění ze zneužití evropských peněz. Znamená to, že z evropského hlediska je jeho případ vážnější, než byl ten Berlusconiho?

Berlusconi na všechny výtky ze střetu zájmů reagoval tím, že jde o politická obvinění a že se mu mstí jeho domácí soupeři. To bylo předmětem ostrých sporů v Itálii, ale z evropské úrovně k tomu bylo těžko možné něco relevantního dodat. Babišův případ je ale kvůli tomu, že jde o evropské peníze, jiný. Prošetřoval ho Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), zkoumá ho Evropská komise. Babiš nemůže říct, že jde jen o to, že si na něj zasedla česká justice. Pracovat začaly i evropské mechanismy, které kontrolují nakládání s evropskými penězi. Pro Babiše tak bude mnohem těžší tvrdit, že jde jen o politicky případ, o nějakou mstu či hon na čarodějnice.

Evropská komise zatím své stanovisko nevydala, ale na veřejnost unikla analýza její právní služby, která tvrdí, že Babiš je jednoznačně ve střetu zájmů. Jakou váhu takové stanovisko má? Je možné tvrdit, že to nic neznamená, protože jde jen o názor nějakých právníků?

Za prvé - Evropská unie je politický projekt, ale založený na právním základě. Funguje podle evropského práva a smluv. To, jaký je na konkrétní věc právní názor, je proto velice důležité, protože jde o samé základy unie. Podle evropských smluv je Evropská komise strážkyní toho, že jsou tyto smlouvy skutečně dodržovány. V rámci komise je přitom tímto strážcem fakticky její právní služba.

Takže není možné, aby právní služba vydala nějaké účelové stanovisko?

Snažit se tuto službu zpolitizovat, třeba v neprospěch někoho, by bylo extrémně těžké. Opravdu jen stěží by někdo mohl tvrdit, že komise evropské právo vykládá nějak účelově. Právní služba poskytuje komisi právní analýzu. Následuje rozhodnutí předsedy komise nebo sboru všech eurokomisařů. To už je politická rovina, tam může vyvstat diskuse, jaké rozhodnutí by komise v tomto konkrétním případě měla udělat. Ale pokud jde o právní službu, v jejím postoji nehraje politika vůbec žádnou roli. Tam jde čistě o právní analýzu.

Andrej Babiš zdůrazňuje, že je v EU velmi aktivní, například že často mluví se svými protějšky v Evropské radě, tedy s ostatními premiéry a prezidenty. Může ho v jejich očích tato kauza nějak poškodit? Často se říká, že lídři mají pochopení jeden pro druhého a nezajímá je, kdo má zrovna doma problémy…

Evropská rada je klubem šéfů vlád a hlav států a všichni chápou, že jeden z nich může mít doma problémy. Dokud to nemá vliv na jejich společné rozhodování, tak takové problémy nejsou pro toho konkrétního člena Evropské rady překážkou. Jenže Babišův případ se týká evropských peněz a právě teď začínají jednání o tom, jak bude vypadat příští víceletý evropský rozpočet. V rámci toho se dá čekat tlak na omezení peněz na podporu chudších regionů a na zemědělství. A taky snaha více kontrolovat, jak se s těmito penězi nakládá.

Chcete říct, že Česko může kvůli Babišovým problémům dostat z příštího evropského rozpočtu méně peněz?

Tak bych to neformuloval. V rámci unie se teď ale klade větší důraz na dodržování zásad vlády práva, než tomu bylo dřív. Především kvůli podezřením z narušování vlády práva v Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Do toho přichází Babišův případ v Česku. Bude větší snaha zajistit, aby evropské peníze nemohly být používány na něco, co není v souladu s evropskými hodnotami, jako je právě vláda práva. Tento kontext může být pro Babiše a jeho postavení v rámci EU větším problémem než sám fakt, že je vyšetřován.

Babiš říká, že se mu na fungování EU sice řada věcí nelíbí, ale že je jednoznačně proevropským politikem. Je takto vnímán i v Bruselu?

Na to je těžké odpovědět, protože jeho názory nejsou moc jasné. Nestačí jen opakovat, že jste proevropský. Musíte to taky v konkrétních případech ukázat. Zatím nevysvětlil, co chce ve jménu Česka v rámci EU prosazovat. Můžete říkat, že jste proevropský, ale co to znamená? To říká spousta lidí, například i maďarský premiér Orbán. S tím, že chce jinou EU.

Debata o tom, jaká by EU měla být, je v pořádku. Ale pouhý fakt, že zdůrazňujete, že jste proevropský, vás v rámci unie rozhodně nemůže uchránit před kritikou. To by pak nemohl být kritizován vůbec nikdo. A pokud chce někdo být proevropský, tak by na prvním místě měl respektovat evropské právo. Jestli ho Babiš respektovat bude, to nám musí teprve prokázat.