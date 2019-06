4.6.2019 14:36 | Babiš: Audit je třeba odmítnout, dotkne se mnoha českých firem

"To není útok na Babiše, jak by si mnozí přáli. To je útok na Česko a musíme to tvrdě odmítnout na základě tvrdých faktů," řekl Babiš poslancům. "Tato lež by se dotkla strašně moc českých firem," proto je podle premiéra potřeba tento audit odmítnout.