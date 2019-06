Úterní demonstrace na Václavském náměstí za demisi premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) se podle pořadatelské iniciativy Milion chvilek zúčastnilo zhruba 120 tisíc lidí. Na dosud největší demonstraci po roce 1989, na které v dubnu 2012 lidé protestovali proti reformám tehdejší vlády Petra Nečase (ODS), bylo až 150 tisíc lidí.

Lidé měli v rukou transparenty adresované zejména premiérovi: "ANO pravdě, ne lži" nebo "Lež má čapí nohy" nebo "Nejsme tvoji sponzoři". Někteří požadovali také nezávislost justice. Od hlavního nádraží v Praze proudily Opletalovou ulicí před začátkem demonstrace davy lidí. Podle transparentů byli z různých koutů republiky, například z Těšnova, Pardubic, Semil. Bylo mezi nimi i několik lidí na vozíku.

Účast je podle organizátorů dvojnásobná proti té, která se na Václavském náměstí konala před dvěma týdny. Demonstrace za demisi Benešové se konají každý týden od konce dubna, v Praze je popáté. Minulý týden se demonstrace v Praze nekonala, přesunula se do českých měst. Podle informací místopředsedy Milion chvilek Benjamina Rolla se účast ve 240 městech dostala na celkových 50 tisíc lidí.

Organizátoři požadují odchod Benešové z funkce a jmenování nezávislého ministra. Politici by měli podle spolku zahrnout do zákonů sedm pojistek pro nezávislost justice. Obává se zásahů do případu dotací pro areál Čapí hnízdo, kvůli čemuž policie navrhla Babiše obžalovat.

"Žádáme přijetí pojistek nezávislosti justice a demisi Marie Benešové, aby Agrofert vrátil všechny neprávem obdržené dotace. Dále aby pro něj skončily všechny dotace a daňové úlevy. Chceme, aby se premiér Babiš zbavil médií ve svých rukou," řekl předseda iniciativy Mikuláš Minář. "Nebudeme dělat, že je normální, aby premiérem naší země zůstával člověk v takovém střetu zájmů, jehož osobní problémy poškozují celou zemi. Požadujeme demisi Andreje Babiše," dodal Minář.

Vyjádřil i obavy o nezávislost veřejnoprávních médií, kterou podle něj ohrožuje "hlasovací mašinérie" ANO, SPD a komunistů. Projevit se to podle něho může například při středečním hlasování o dvou členech rady České tiskové kanceláře, kterými se mohou stát kandidát ANO David Soukup a Michal Semín za SPD. "Pokud se to stane, hrozí, že kontrolní radu nejvlivnější tiskové agentury v zemi ovládne zcela ANO a SPD a že se možná předsedou této rady stane normalizační kádr Petr Žantovský," řekl Minář účastníkům demonstrace.

Fotogalerie Fotogalerie Plné Václavské náměstí požaduje demisi Babiše a Benešové. Na místě je údajně až 120 tisíc lidí

Na demonstraci vystoupil například ředitel české pobočky nevládní organizace Transparency International David Ondráčka. "Evropská komise nám dala za pravdu, že celý koncept svěřenských fondů Andreje Babiše byl pouze na oko. Cíleně celou dobu lhal, že vyřešil střet zájmu a získával nekontrolované výhody po celou dobu, co v politice je," uvedl. Ondráčka na úterní demonstraci na Václavském náměstí apeloval na poslance ČSSD a ANO, kteří drží vládu Andreje Babiše u moci, aby se pokusili napravit chyby. Kdo Babišovi pomáhá v čerpání peněz pro Agrofert, stává se podle něj spolupachatelem.

Organizátoři kvůli rostoucímu zájmu veřejnosti hledali pro další demonstraci větší plochu. Na neděli 23. června na 16:30 je na Letenské pláni nahlášena demonstrace za nezávislost justice a lepší vládu. Podle svolavatele, kterým je předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář, se má protestu zúčastnit 200 tisíc až 350 tisíc lidí.

Během protestu promluvil i zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR David Hubal, spoluorganizátor slovenských protestů Za slušné Slovensko Juraj Šeliga, herečky Bára Hrzánová, Iva Pazderková, Eva Josefíková a Jitka Čvančarová, herci Petr Vacek, Ivan Trojan, Tomáš Hanák a Jiří Mádl, režisérka Helena Třeštíková, básník Ivo Šmoldas, muzikant Mário Bihári, skladatel Kuba Ryba a skupina Buty. Hymnu zazpívá Hana Ulrychová.

Podporu demonstrujícím podle organizátorů vyjádřila většina členů Národního divadla, dále Dejvické divadlo, Činoherní klub, Divadlo Na Zábradlí, La Fabrika, Divadlo v Dlouhé, Divadlo na Jezerce či Divadlo MANA. Některá z nich posunula začátek představení, aby se lidé i herci mohli demonstrace účastnit. Demonstranti v úvodu akce drželi minutu ticha za zesnulého spisovatele a bývalého politického vězně Jiřího Stránského a také za oběti masakru na náměstí Nebeského klidu.

Někteří opoziční poslanci, kteří jednají v Poslanecké sněmovně o návrhu auditu Evropské komise ohledně střetu zájmů Andreje Babiše, vyjádřili demonstrantům podporu na dálku.

"Díky vám všem, kteří jste dnes z různých koutů naší vlasti přijeli vyjádřit svobodně a demokraticky svůj názor na současné dění ve vládě. My poslanci jsme ještě ve Sněmovně, ale také dorazíme," napsal na twitter bývalý ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Chtěli jsme být na Václaváku. Ale zatím nás Sněmovna nepustila. Tak na vás myslíme a zdravíme z bojiště... pic.twitter.com/uqDffWdUzI — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) June 4, 2019

Andrej Babiš se podle organizátorů k demonstraci vyjádřil větou: "Je horko, tak lidi chodí na koncert."

Organizátoři uvedli, že na pořádání úterní akce se podílí přes sto dobrovolníků. Zakládající člen Unie daňových poplatníků ČR David Hubal jako první řečník sdělil, že akce je placená z peněz tisíců dárců.

Impulsem pro současné demonstrace, z nichž první se konala 29. dubna, se stala demise ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (ANO) a volba jeho nástupkyně, jíž se stala poradkyně prezidenta Miloše Zemana pro justici Benešová.

Demonstraci za demisi premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové v úterý zaznamenaly i velké světové agentury, které protest označují za jeden z největších od sametové revoluce v roce 1989. Podle agentury Reuters je demonstrace v Praze další z řady protestů v postkomunistických zemích střední Evropy, kde se lidé obávají o osud demokracie.

Demonstrace se podle agentur Reuters, DPA či APA zúčastnily desítky tisíc lidí, agentura AFP píše o zhruba stovce tisíc účastníků.

Vysoká účast činí podle agentury Reuters z úterního protestu na Václavském náměstí "jednu z největších demonstrací od sametové revoluce, která ukončila komunistickou vládu v roce 1989". Agentura AFP označuje manifestaci dokonce za "největší za poslední desítky let". Německý list Süddeutsche Zeitung článek o demonstraci nadepsal titulkem "Václavské náměstí, o 30 let později", kterým rovněž odkázal na události z listopadu 1989. AFP připomněla, že demonstranti se sešli na místě, které je pro české dějiny vysoce symbolické.

Zahraniční média čtenáře informují o nedávno zveřejněném návrhu auditní zprávy Evropské komise o údajném střetu zájmů českého premiéra i o obavách demonstrantů o nezávislost české justice, které vyvolalo jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti. Připomínají také, že Babiš, kterého například agentury AP označila za "populistického miliardáře", veškerá obvinění vehementně odmítá a v úterý označil návrh auditní zprávy EK za útok na Českou republiku.