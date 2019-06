Prezident Miloš Zeman odsuzuje návrh ruského zákona, který by uznal účastníky sovětské okupace bývalého Československa z roku 1968 za válečné veterány. K návrhu chce vysvětlení od ruského velvyslance, kterého pozval na 13. června na Pražský hrad.

Uvedl to Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

V odůvodnění návrhu projednávaného ruskými zákonodárci se podle českého ministerstva zahraničí píše, že sovětští vojáci potlačili v Československu státní převrat.

Návrh zákona už kritizovala česká diplomacie. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí na Twitteru napsal, že okupace Československa byla v příkrém rozporu s mezinárodním právem. Ve středu odpoledne ruský návrh zákona projedná sněmovna.

Československo bylo v srpnu 1968 okupováno SSSR a většinou států Varšavské smlouvy v příkrém rozporu s mezinárodním právem a proti vůli tehdejších zákonných představitelů státu i naprosté většiny jeho občanů. Více k návrhu ruského zákona o veteránech. → https://t.co/MEuIAtbOmU — Tomáš Petříček (@TPetricek) 3. června 2019

Vojska pěti států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v roce 1968 Československo, aby násilím potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému.

"Pan prezident si pozval na čtvrtek 13. června 2019 na Pražský hrad velvyslance Ruské federace Alexandra Zmejevského. Bude žádat vysvětlení ve věci návrhu ruského federálního zákona, který uděluje status válečných veteránů i účastníkům okupace ČSSR v roce 1968," napsal Ovčáček na Twitteru. "Názor je jednoznačně odsuzující," uvedl mluvčí na otázku, jaký je Zemanův názor na zákon.

Ústavní činitelé by podle senátorů ze zahraničního výboru měli odmítnout ruskou snahu uznat zákonem účastníky sovětské okupace Československa z roku 1968 za válečné veterány. Výbor ve středu tento postoj doporučil za týden přijmout horní komoře Parlamentu. Označil ruský záměr za porušení česko-ruské smlouvy o přátelství a spolupráci. Mohl by to být podle výboru také další ruský pokus o legalizaci podobných násilných akcí.

Senátoři z výboru vyjádřili obavu, že by po zkušenostech s ruským obsazením části území Gruzie a Ukrajiny včetně anexe Krymu mohla být novela dalším pokusem směřujícím k "legalizaci jakéhokoli podobného násilného aktu". Vláda by proto podle výboru měla věc probrat na jednání příslušných orgánů OSN a projednat se spojenci v NATO a EU.

Za hrubé porušení mezinárodního práva označil okupaci z roku 1968 také slovenský premiér Peter Pellegrini. Návrh ruského zákona bude podle něj jedním z témat jeho oficiální návštěvy Moskvy. Ve středu se při ní setká se svým ruským protějškem Dmitrijem Medveděvem.

Česká republika uzavřela roku 1993 s Ruskem smlouvu o přátelských vztazích a spolupráci, podle níž mají obě strany vůli skoncovat s totalitní minulostí spojenou právě s okupací v roce 1968. Podle této smlouvy podepsané tehdy prezidenty obou zemí byla okupace nepřípustným použitím síly proti Československu a následné setrvávání sovětských vojsk na československém území bylo neospravedlnitelné.