Po sametové revoluci panovaly naděje, že během několika let Česko ekonomicky dožene západní země. Za příklad bylo dáváno Německo. O třicet let později pořád výrazně zaostáváme. Zatímco HDP na obyvatele v Německu činilo v roce 2017, ze kterého jsou poslední údaje, 50 715 dolarů, v Česku to bylo o necelých 14 tisíc dolarů méně. Na úroveň Německa, co se týče HDP na obyvatele, bychom se mohli dostat až v roce 2095. Ukázala to nová studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI.