Blýskl se s návrhem postavit obytný most nebo volebním heslem, že nakopne Prahu. Primátorem hlavního města se však volební lídr hnutí ANO Petr Stuchlík nestal. Po necelém tři čtvrtě roce ve funkci opozičního zastupitele nyní oznámil, že v politice končí a vrací se zpět do oblasti byznysu, z níž si ho před zhruba rokem předseda ANO Andrej Babiš vytáhl. "Je to lepší řešení, než abych se jen tak plácal v opozici, kde moc věcí neprosadíte," říká Stuchlík.