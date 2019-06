Premiér Andrej Babiš v sobotu na konferenci v Bratislavě lákal investory do České republiky, která je podle něj nejúspěšnější zemí v Evropě a patří mezi nejbezpečnější země světa. Údajný konflikt zájmů, kvůli kterému čelil Babiš protestům a na který poukazuje i návrh auditu Evropské komise, označil za "naprostou hloupost".

"Česká republika není Slovensko. V České republice se nebude měnit vláda na základě demonstrací," řekl Babiš na dotaz moderátora odpolední diskuse, ve které český premiér vystoupil spolu se slovenským kolegou Peterem Pellegrinim.

Předseda vlády kritizoval demonstrace proti své osobě a uvedl, že změnu chtějí lidé, kteří prohráli volby. Řekl, že podle policie demonstrovalo v úterý za jeho demisi na Václavském náměstí v Praze 70 tisíc lidí, a nikoliv 120 tisíc osob uváděných pořadateli protestu.

Podle Babiše není žádný důvod, aby lidé protestovali, protože se mají skvěle. "Chápu, že jsou protesty, já to akceptuji. V tomto prostoru je plno nepravd. Za to období, co jsem v politice, se nashromáždilo ohromné množství lží," řekl Babiš. Dodal, že pokud by neselhaly tradiční politické strany, nikdy by nešel do politiky.

Babiš, který založil koncern Agrofert, uvedl, že se necítí jako politik a že je profesí obchodník. Vstup do politiky se svým hnutím ANO zdůvodnil snahou o potírání korupce. Uvedl rovněž, že mnohokrát litoval, že se stal politikem, označil to za katastrofu pro svoji rodinu. Přítomným řekl, že opozice kvůli němu přijala zvláštní zákon, takzvaný "lex Babiš", a že musel převést majetek do svěřenského fondu.

"České republice se daří. Jsme nejlepší nejen v regionu, ale v celé Evropě. Pokud chcete investovat, (Česko) je nejlepší místo, je to místo budoucnosti," řekl Babiš v panelové diskusi na konferenci věnované mladým podnikatelům a talentům.

Podle Babiše jsou Češi inovativní a v mnoha profesích patří ke špičce. Připomněl období předválečného Československa, které označil za jednu z nejúspěšnějších zemí a lídra v řadě sektorů.

Česko neplánuje na rozdíl od Slovenska převzít euro, což Babiš zdůvodnil tím, že eurozóna potřebuje změny. V eurozóně podle něj nemají co dělat Řecko a Itálie, které by ji měly opustit, pokud neuskuteční potřebné reformy.

Evropská unie stojí podle českého premiéra na křižovatce, a to i v souvislosti s vystoupením Británie z EU či migrací. Uvedl, že brexit bez dohody by byl problémem nejen pro Británii, ale i zbývající členské země EU. Kritizoval, že Evropská komise navrhuje zvýšit unijní rozpočet v době brexitu a kritizoval hospodaření unijního rozpočtu.

Premiéři Česka a Slovenska se shodli na tom, že Evropská unie by se měla zaměřit na kybernetickou bezpečnost a hybridní hrozby.

"Kybernetická bezpečnost by měla být jednou z hlavních priorit, protože v dnešním měnícím se světě je ochrana naší komunikace více než potřebná. Společně máme potenciál, abychom se stali globálním lídrem v inovacích," uvedl Babiš.

Podle předsedy slovenské vlády se hybridní hrozby staly skutečnými hrozbami. "K tomu, abychom zajistili naši bezpečnost, nestačí chránit jen naše hranice," řekl Pellegrini. Slovenský premiér se ale nepostavil přímo proti technologiím Huawei. "Nedovolím, aby Slovensko bylo součástí obchodní války. Jako vláda nenakupujeme technologie," uvedl Pellegrini a dodal, že v otázce Huawei by země měla být neutrální.

Podle Babiše nemusí mít čtyři středoevropské země z uskupení visegrádská čtyřka společného kandidáta na některou z vrcholných funkcí v unijních institucích. Vyslovil se pro nominaci lídrů, kteří jsou respektovaní členskými státy.