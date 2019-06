Nová politická strana Václava Klause mladšího Trikolóra - hnutí občanů chce hájit konzervativní hodnoty, zdravý rozum a pracující lidi. Normální je pracovat, nikoli čerpat, řekl Klaus. Subjekt představil v zaplněném sále kongresového centra Erbia v Praze, akci moderoval herec Marek Vašut. Členkou přípravného výboru strany je také další bývalá poslankyně ODS Zuzana Majerová Zahradníková.

"Poslední dva roky jsem měl tu možnost, že sleduji politický život republiky zevnitř. Musím říci, že to je děsivá zkušenost, vidět divadýlka pro veřejnost a noviny, neřešení příčin důležitých společenských problémů, vidět stádnost a pokrytectví, hloupost a osobní zájmy spousty našich elit. Čím dál klesající suverenitu České republiky," řekl Klaus v úvodní řeči. Přišel čas vrátit tuto zemi lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti. Přišel čas vzít si naši zemi zpátky," doplnil.

Politika Trikolóry bude podle něj stát na třech pilířích. Na svět se chce strana dívat českou perspektivou. "Skutečně nás zajímá mnohem víc Jaroslav Novák z Pelhřimova než lachtan na Antarktidě. Co se týče Evropské unie, já jenom řeknu jednu věc: my naprosto ctíme evropské hodnoty ve smyslu neafrické a nearabské," řekl Klaus. Hájit chce pracující občany. "Normální je pracovat, nikoli čerpat. Pracujících si musíme vážit, ne v nich vidět sprosté podezřelé, kteří se snaží nějak ošidit daně," dodal Klaus.

Třetí pilíř strana nazvala "Braňme normální svět". "Chceme hájit konzervativní hodnoty a zdravý rozum. Například si nemyslíme, že savci mají 27 pohlaví podle toho, jak se cítí, a že máme takové bludy učit děti ve školách. Nemyslíme si, že evropskou, potažmo světovou průmyslovou politiku má určovat šestnáctiletá puberťačka ze Švédska s nějakými diagnostikovanými psychickými poruchami," řekl s narážkou na ekologickou aktivistku Gretu Thunbergovou.

Trikolóra má devítičlenný přípravný výbor, ve kterém je kromě Klause například Majerová Zahradníková. "Rodina, obec a stát jsou tři základní kameny našeho normálního světa. Rodina, která se skládá z táty, mámy a dětí, je ta rodina, kterou chceme hájit," poznamenala. "Česká koruna, svobodný trh a země bez dluhů jsou tři klíče k bohatství naší země," doplnila.

Dalšími členy výboru jsou třeba ředitel společnosti Warex Antonín Fryč, starosta obce Jenštejn Norbert Hlaváček, který se v Trikolóře chce zabývat sociální problematikou, nebo právník Tomáš Grygar, který na představení subjektu mimo jiné řekl, že národní měnou Česka musí zůstat koruna.

Klaus se pro založení strany rozhodl poté, co jej v polovině března vyloučilo vedení ODS kvůli nerespektování hodnot, principů a programu ODS či podpoře kandidáta SPD Ladislava Jakla v loňských senátních volbách.

Klaus by mohl přebrat voliče SPD, ODS i ANO

Oslovení politologové uvedli, že nová politická strana Václava Klause mladšího by mohla být konkurentem konzervativně-nacionálním a euroskeptickým stranám, ale také ODS či hnutí ANO.

Podle Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze by mohl v nejbližších volbách, tedy krajských a senátních v roce 2020, sestavit kandidátky jen v některých krajích či senátních obvodech. Míní také, že by Trikolóra mohla přebrat voliče zejména hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury a menším podobně založeným subjektům, jako jsou Alternativa pro Českou republiku, Rozumní nebo Národní demokracie. "Částečně mohou čerpat i od ODS, ale nemyslím si, že to bude v nějakém masovějším měřítku, či svobodných nebo soukromníků," napsal.

Podle Petra Kanioka z brněnské Masarykovy univerzity určitě přebere Klaus občanským demokratům některé voliče, u nichž může fungovat "prostá klausovská nostalgie". Obávat se ale musí také SPD a ANO. Stejné subjekty zmínil Josef Mlejnek z katedry politologie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Úspěch Trikolóry bude záviset zejména na tom, jaké osobnosti naláká na kandidátku, domnívá se Just. "Ačkoli v médiích se již některá jiná významná jména kromě Václava Klause mladšího objevila, z jejich vyjádření vyplynulo, že nemají ambice angažovat se ve volbách, ale jen jako konzultanti či poradci pro určité oblasti," uvedl. Zmínil například bývalého prezidenta Václava Klause staršího nebo kardiochirurga Jana Pirka.

Podle Justa Klaus nemusí v krajských a senátních volbách na podzim 2020 stavět kandidáty ve všech krajích či senátních obvodech. "Pro první vlaštovku si zrovna v senátních a krajských volbách dokážu představit jen nějakou dílčí kandidaturu. Pro sněmovní volby už by tento postup moc výhodný nebyl, protože hlavním měřítkem pro postup strany do skrutinia je její celostátní výsledek," napsal.

V senátních volbách bude záležet na konkrétních jménech kandidátů, míní. "Nelze tedy naslepo střelit odhad úspěšnosti, když nevíme, kdo za stranu bude kandidovat. U krajských voleb, kde jsou kandidátní listiny, a kde tedy stranická značka má větší váhu než ve volbách senátních, si dílčí úspěch v některých krajích představit dokážu, byť ne v nějakých závratných číslech," poznamenal Just.

Podle Kanioka může Trikolóra být více úspěšná až v celostátních volbách, regionální úroveň je hlavním tématům strany vzdálená. "Je nicméně otázkou, do jaké míry je Václav Klaus mladší trpělivý a dlouhodobý budovatel stranické infrastruktury a do jaké míry mu zájem vydrží do doby konání voleb. Zatím se prezentoval spíše jako solitér glosátor, což není pro dlouhodobou politickou práci ideální kvalifikace," konstatoval Kaniok.

Také podle Mlejnka má Klausova strana větší šanci v parlamentních volbách. "Krajské volby jsou pro novou stranu obtížná disciplína, protože zpočátku nemá vybudovanou hustou síť místních organizací ani není 'uchycená' v komunální politice," uvedl. "A v krajských volbách je nižší volební účast, voliči populistických stran k nim zpravidla nechodí v tak hojném počtu jako k volbám parlamentním," doplnil. Volby do sněmovny se uskuteční na podzim 2021.