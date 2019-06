Na území Bubnů v Praze 7 by mohlo v budoucnu žít až 25 000 lidí. Podle studie, kterou si nechalo město vypracovat, zde vzniknou mimo jiné bytové i administrativní domy, park a u stanice metra C Vltavská budova filharmonie. Územím povede i železnice a bude zde několik železničních zastávek. Novinářům to řekli zástupci hlavního města, Institutu plánování a rozvoje (IPR) a autoři studie. Na území o rozloze 110 hektarů je nyní stavební uzávěra.

"Smyslem je vytvořit plnohodnotnou městskou čtvrť," řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (za TOP 09).

Celkem na současném brownfieldu vznikne 1,8 milionu metrů čtverečních ploch. Většinu by mělo zabírat bydlení, které bude tvořit 60 procent ze ploch. Výstavba nové čtvrti by měla trvat 15 až 20 let.

Základní představou architektů a autorů studie bylo propojit historická území, která se k sobě nyní podle architekta Petra Pelčáka "otáčejí zády". Podle něj vznikne zástavba, která plynule naváže na své okolí a zároveň bude zachován charakter dílčích částí města, jako jsou Holešovice, Bubny a Zátory. "Uprostřed bude park, který části spojí. Ten ještě navíc vytvoří dostatečný obal okolo železničních tratí, které územím prochází. Důležité je, že nevznikne nesourodá a nová čtvrť, ale bude dodržován charakter okolních čtvrtí," řekl Pelčák.

Obytné domy budou zejména u parku ve středu území. Okolo Argentinské ulice budou převážně administrativní budovy. U nádraží Bubny a Holešovice vzniknou náměstí a u stanice metra C Nádraží Holešovice jsou naplánovány výškové budovy. "Je to jediné místo, kde byly rozprostřeny ve větším prostoru. Určitě k tomu bude debata, ale vzhledem k tomu, co bylo zpracováno, je to nejrealističtější plán," řekl Hlaváček.

U stanice metra C plánuje město vystavět novou koncertní halu. Zároveň bude doprava z Hlávkova mostu přesměrována po nábřeží do Argentinské ulice. Tramvaje ze Strossmayerova náměstí nebudou jezdit po nynější zahloubené cestě, ale v úrovni okolních ulic. Vlaky budou území projíždět z větší části po estakádě, pod kterou vzniknou stavby a prostor pod tratí tak nezůstane nevyužit.

Zachovány budou některé historické budovy. To se týká budovy bubenského nádraží, vodárny a elektrárny.

V minulosti vzniklo několik návrhů, co s územím udělat a jak jej využít. Podle ředitele IPR Ondřeje Boháče se však jednalo především o inženýrské návrhy, nikoliv urbanistické. Navrhovány tak byly například velkokapacitní silnice, které udávaly charakter a strukturu území. To se nyní změnilo.

Na pozemku je stavební uzávěra. Od roku 2009 město zpracovává změnu územního plánu, která umožní výstavbu. Plán by mohl být změněn v příštím roce.

Porovnání - pohled ze severní strany

Porovnání - pohled z jižní strany