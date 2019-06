Alexandra Rudyšarová i po změnách ve vládě zůstává pracovat na ministerstvu průmyslu a obchodu. Žena, která za ministryně Marty Novákové byla politickou náměstkyní a podle některých názoru úřad fakticky řídila, pod novým šéfem Karlem Havlíčkem (oba dva ministři nestraníci za hnutí ANO) nyní působí v roli poradkyně. Na dotaz HN to potvrdil ředitel odboru komunikace Jan Piskáček.

Podle něj Rudyšarová zůstává proto, aby dokončila práci, na níž se jako náměstkyně podílela. "Dotahuje důležitý projekt, který je zásadní pro výrobce zdravotnických prostředků," uvedl Piskáček. Její poradenská práce se má týkat připravovaného přechodu na nové přísnější evropské nařízení MDR (Medical Device Regulation), které má začít platit od příštího roku a jehož cílem je bezpečné a správného používání zdravotnických prostředků.

"Tento projekt Alexandra Rydašarová řídila v době, kdy byla náměstkyní, nyní ho dokončuje," sdělil Jan Piskáček, přičemž také dodal, že exnáměstkyně má nyní na ministerstvu poloviční úvazek.

Ve volbách za SPOZ, syn u komunistů

Alexandru Rudyšarovou si na ministerstvo loni přivedla Marta Nováková, předtím ženy spolupracovaly i v rámci Svazu obchodu a cestovního ruchu. Rudyšarová má ale také blízko k Hradu a KSČM. V úřednické vládě Jiřího Rusnoka v roce 2013 byla na ministerstvu průmyslu náměstkyní pod ministrem Jiřím Ciencialou.

V tom samém roce neúspěšně kandidovala ve středních Čechách z pátého místa do Poslanecké sněmovny za zemanovskou stranu SPOZ. Její syn Rudolf Rudyšar dělá nadále poslaneckého asistenta předsedovi KSČM Vojtěchu Filipovi.

Když to nedávno vypadalo, že Rudyšarová z ministerstva definitivně odejde, Filip to hodnotil negativně. "Myslím, že by měla náměstkyní zůstat. Zejména pokud jde o evropské fondy. V Česku je málo lidí, kteří se v nich vyznají," uvedl v dubnu šéf KSČM. Právě Rudyšarová byla dříve opakovaně uváděna jako doklad vyššího vlivu komunistů ve státní správě.

