České veřejné finance zůstávají při zachování stávajícího nastavení daňové politiky a výdajů dlouhodobě neudržitelné. Národní rozpočtová rada vydala zprávu, která popisuje, co bude v příštích padesáti letech následovat, pokud vláda nezmění svou politiku veřejných financí. Z demografického vývoje vyplývá, že při současném systému nebude během několika desítek let na důchody ani na další sociální výdaje. "Netvoříme prognózu, jen upozorňujeme na to, jaký bude další vývoj, pokud se nic nezmění," říká člen rady Jan Pavel.