"Bylo důležité, že to byla americká firma, která fungovala. To že, to je důvěryhodná struktura, která tu firmu nevytuneluje," vysvětlil před Městským soudem v Praze, který řeší kauzu Mostecké uhelné společnosti, bývalý ministr financí a místopředseda vlády pro ekonomiku Pavel Mertlík. Ten byl jedním z členů kabinetu Miloše Zemana, který menšinový podíl v dolech v roce 1999 prodal americké společnosti Appian Group.