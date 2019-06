Práce v neziskové organizaci, která pomáhá obětem trestné činnosti a chrání lidská práva, je hodná úcty, avšak vyžaduje občanskou statečnost. Pracovníci musejí počítat s tím, že se vystavují "zájmu osob omezeného rozhledu", nezralých a frustrovaných, uvedl Ústavní soud (ÚS) v usnesení, kterým však zároveň odmítl stížnost Kláry Kalibové z organizace In Iustitia. Ta jako registrovaná sociální služba pomáhá obětem trestných činů z nenávisti.

Kalibová s kolegy podle svých slov čelila cílené zastrašovací kampani a vážným výhrůžkám. Jeden z jejich pisatelů souzen nebude, případ skončí v přestupkovém řízení.

Usnesení ÚS pokládá Kalibová za skandální. Není podle ní možné, aby kvůli pomoci obětem předsudečného násilí sama čelila nenávisti a postrádala při tom ochranu. Ministerstvo spravedlnosti by se podle ní mělo vážně zabývat bezpečností podobných organizací, třeba i těch, které pomáhají obětem domácího násilí nebo uprchlíkům. Kalibová také řekla, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku.

Kalibová figurovala jako poškozená v procesu s Miroslavem Cirnfusem kvůli jeho příspěvkům a vyjádřením na Facebooku. Obvodní soud pro Prahu 6 uložil Cirnfusovi peněžitý trest 30 tisíc korun. Dospěl k závěru, že Kalibové vyhrožoval ublížením na zdraví. Jeden příspěvek s nadsázkou, avšak vulgárně zmiňoval možnost "vytrávení" organizace pomocí jedu novičok. V dalším příspěvku s obrázkem hlavy, do které jsou zabodnuté nože, přál pisatel "slečně Neziskovce" aspoň deset let "migrénky".

Odvolací Městský soud v Praze rozsudek zrušil a případ postoupil Úřadu městské části Praha 10 do přestupkového řízení. Nejde prý o trestný čin. Podle stížnosti Kalibové tím stát rezignoval na zásadu ochrany soukromí a bezpečnosti svých občanů.

ÚS označil stížnost za neopodstatněnou. V některých bodech se mu sice zdají přiléhavější závěry soudu prvního stupně, není to však prý důvod ke zrušení usnesení odvolacího soudu. ÚS připomněl, že neexistuje subjektivní právo poškozeného domáhat se stíhání konkrétního pachatele.

Zároveň je v usnesení zpravodaje Davida Uhlíře napsáno, že činnost Kalibové v neziskovce zabývající se "pomocí obětem trestné činnosti a aktivní ochranou lidských práv" je "zajisté hodná úcty". "Vyžaduje také občanskou statečnost, neboť ve veřejném prostoru a na internetu musí nepochybně počítat rovněž s tím, že se vystavuje zájmu osob omezeného rozhledu, nezralým a frustrovaným, nespokojeným se světem, který je obklopuje, což je, podle vulgárních výlevů na sociální síti, také případ daného obviněného," stojí v usnesení.

Vlna nenávistných příspěvků na adresu organizace In Iustitia, která je registrovanou sociální službou, následovala podle webu HateFree poté, co zveřejnila zprávu věnující se právě nenávisti na sociálních sítích. Bylo to zastrašování zabitím, znásilněním, vypálením kanceláře, řekla Kalibová. Tým organizace In Iustitia reagoval několika tresními oznámeními.

Cirnfus u pražských soudů uváděl, že Kalibovou nikdy přímo nekontaktoval, jeho příspěvky prý byly určené jen přátelům a lidem, se kterými na Facebooku komunikuje. Vulgární mluva je pro něj prý vzhledem k dělnické profesi normální. Po úspěchu u městského soudu označil ve veřejném facebookovém příspěvku Kalibovou za "opovrženíhodnou osobu, veš v našem kožichu, cizopasnického škůdce".

"ÚS nesdílí názor stěžovatelky, že nemá žádné právní nástroje, které by jí umožňovaly efektivně se bránit zvůli pachatele a že by stát rezignoval na ochranu její důstojnosti, cti a dobrého jména. Soud pouze rozhodl, že jednání obviněného nebylo trestným činem," uvedl nyní ÚS. Kalibová zdůraznila, že nejde o nález, ale jen usnesení, které má nižší váhu.