Pražský magistrát se nedohodl s americkým ubytovacím portálem Airbnb na dobrovolné úhradě ubytovacích poplatků. Uvedl to ve středu server E15.cz. Firma nabídla, že poplatky sama uhradí, ale odmítla uvést údaje klientů nabízejících ubytování. V takovém případě město peníze nemůže přijmout, řekla serveru radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN).

Přes Airbnb mohou lidé nabízet své byty a domy k ubytování turistům, ale podle dřívějších vyjádření Marvanové tito poskytovatelé na rozdíl od ubytovacích zařízení většinou nehradí poplatky za ubytování. Airbnb se podle serveru k jednání nevyjádřilo.

Airbnb a další podobné ubytovací platformy umožňují podle loňské analýzy městského Institutu plánování a rozvoje krátkodobý pronájem asi pětiny bytů v nejužším centru Prahy. Letos v lednu Marvanová oznámila, že s Airbnb město jedná o tom, že by firma poplatky za ubytování namísto samospráv vybírala sama a poté je odevzdávala. Návrh ale nakonec ztroskotal na neshodách ohledně předávání údajů o poskytovatelích ubytování.

"Airbnb trvá na tom, že je sice ochotné poplatky vybírat, ale nebude identifikovat, za koho jsou ty poplatky vybírané. Městské části ale fakticky nemohou tyto poplatky přijmout, protože by nevěděly, za koho byly placeny," řekla serveru Marvanová. Peníze by podle ní musely radnice držet na zvláštním účtu, a pokud by se po šesti letech nezjistilo, od koho peníze byly, propadly by státu.

Firma pak podle radní nabídla, že by městu poskytla osobní údaje jen těch poskytovatelů ubytování, kteří k tomu dají souhlas. V takovém případě však odmítla odvádět ubytovací poplatky. "Ale nevysvětlili proč. Nabídli jsme kompromis, že by Airbnb vybírala poplatky na dobrovolné bázi aspoň od té části, která je ochotná zveřejnit své údaje. Ale nesouhlasili," doplnila Marvanová.

Poslanci schválili novelu, podle které by se hrazení ubytovacího poplatku vztahovalo i na hostitele, kteří ubytování turistům nabízejí přes služby typu Airbnb. Cílem je podle ministerstva financí to, aby nebyli lidé podnikající přes podobné portály zvýhodňováni vůči hotelům nebo penzionům. Sněmovna ale neschválila návrh, aby poplatky hradily přímo ubytovací platformy. Vedení Prahy se chce proto obrátit na Senát. "Nestačí zvýšit poplatky, ukládat povinnosti je platit, ale musí být reálná možnost je vymáhat," řekla E15.cz Marvanová.

Související 25. 4. ČSÚ bude sbírat data z Airbnb. Údaje chce využívat pro statistiky o cestovním ruchu 25. 4. Český statistický úřad bude sbírat anonymní data o krátkodobých pronájmech přes platformu Airbnb. Využije je pro statistiky o cestovním ruchu....