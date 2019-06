K projednávání jediné písemné interpelace se ve čtvrtek sněmovna nedostala. Dotaz Věry Kovářové (STAN) ohledně kontrol ve veřejné správě směřoval na premiéra Andreje Babiše (ANO), který se ale z jednacího dne omluvil kvůli účasti na evropském summitu v Bruselu. Sněmovna přitom už dřív projednávání dotazu přerušila do Babišovy přítomnosti.

"Důvod přerušení trvá a nemůžeme pokračovat v rozpravě," konstatoval předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO). V souvislosti s očekávaným vývojem dnešního projednávání písemných interpelací byly ráno v sálu čtyři desítky poslanců, tedy zhruba pětina z celkového počtu. "Děkuji, že jste se přišli na nás podívat," podotkl Vondráček.

Schůze dolní komory bude pokračovat od 10:00. Sněmovna by měla schválit své kandidáty, které navrhne prezidentu Miloši Zemanovi na státní vyznamenání. Ve druhém čtení by měli poslanci projednat zavedení elektronických dálničních známek. Po odkladech by se mohli také dostat k výročním zprávám České televize za roky 2016 a 2017.

Ze čtvrtečního jednacího dne nebo z jeho části se omluvilo pět desítek poslanců a zhruba polovina ministrů.