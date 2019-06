Snaží se přijít na to, jak se co nejefektivněji zbavit oxidu uhličitého v atmosféře, zkoumají, jak znečištění ovlivňuje počasí i klima nebo dokážou vyčíst z letokruhů, jak to vypadalo na Zemi před stovkami let. Nyní mladí vědci do 35 let získali od Akademie věd ČR prestižní cenu Prémie Otto Wichterleho.