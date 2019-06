Česko řeší nedostatek vody. Některé politické strany dokonce kvůli tomu navrhují změnit ústavu a výslovně do ní zahrnout přednostní ochranu vodních zdrojů. Podle ústavního právníka Jana Kudrny z Právnické fakulty Univerzity Karlovy ale předložené návrhy nic neřeší a ten komunistický by mohl znamenat i nové zestátňování. Podle něj jsou mnohem důležitější oblasti a problémy, kvůli nimž by bylo potřeba otevřít a změnit ústavu