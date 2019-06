Okny z paneláku, kde bydlí už od sedmdesátých let, se disidentka Jarmila Stibicová dívá přímo na pardubické policejní ředitelství. Když tady sídlila komunistická policie SNB, hleděli spíše oni do bytu středoškolské profesorky, kterou tehdejší režim nechal dělat uklízečku. "Měli to k nám přes ulici," říká signatářka Charty 77 a ukazuje do rohu místnosti: "Tady měli v lampě ukrytou vysílačku, aby nás slyšeli."

Jarmila Stibicová byla jednou z nejvýraznějších osobností listopadových událostí v Pardubicích. Také dnes mohou demonstranti slyšet její projevy na akcích za odstoupení premiéra Andreje Babiše a jeho ministryně Marie Benešové. "Představa všech totalitářů je, že jednou za x roků přijdou lidi k volbám, hodí tam lístek a tím to končí," vysvětluje, proč ve svých 85 letech chodí demonstrovat proti vládě, která vzešla z demokratických voleb.