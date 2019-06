Léčebné konopí zřejmě bude z většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ošetřující lékaři a lékárníci také budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Vládní novelu, která to předpokládá, v pátek schválila sněmovna. Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle kabinetu zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Předlohu ještě musí posoudit senátoři a podepsat prezident.

Pojišťovny by dávaly podle návrhu nejvýše na 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně 90 procent ceny konopí. Případné vyšší množství by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Sněmovna odmítla požadavek pirátského poslance Tomáše Vymazala, aby úhrada byla stoprocentní a měsíční hranice vzrostla na 180 gramů.

Pacientů, kteří užívají léčebné konopí, v Česku přibývá. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí, loni to za celý rok bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Podle odborníků ale chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny.

Konopí se předepisuje i lidem například s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů ho má na chronickou bolest, na niž nezabírají jiné léky.

Ošetřující lékaři a lékárníci, ale i zdravotničtí záchranáři budou mít v návaznosti na elektronické recepty podle vládní novely přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Lékový záznam by mohl zamezit duplicitnímu předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech.

Pacientům dá předloha právo zakázat vstup jejich lékařům do databáze o jejich lécích. Občanští demokraté a piráti neuspěli s návrhem na opačný postup, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta. Sněmovna nepodpořila ani snahu lidovce Víta Kaňkovského uplatňovat tento postup aspoň u onemocnění spojených s "vysokým stupněm společenské stigmatizace", jako je AIDS nebo některé psychiatrické nemoci.

Dolní komora navzdory nesouhlasu ministerstva zdravotnictví schválila pozměňovací návrh Daniela Pawlase (KSČM), který by měl podle něho zajistit dostupnost léků v jakékoli lékárně v Česku. Zavádí takzvaný chráněný distribuční systém, do kterého by se mohl přihlásit každý distributor léčivých přípravků. V dobrovolně převzaté povinnosti veřejné služby by se podle zdůvodnění úpravy zavázal zásobovat lékárny do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Nynější povinnost dodávek léků do lékáren je podle Pawlase kritizována a není vymáhána.

Dolní komora neumožnila zásilkový prodej léků na předpis, jak chtěl s poukazem na požadavky lidí se zdravotním postižením Patrik Nacher (ANO). V současnosti si lidé mohou nechat poslat zásilkovou službou jen volně prodejné léky.