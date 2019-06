Novela zákona o státním zastupitelství, která by stanovila funkční období vedoucích státních zástupců a zajistila, že nejvyššího státního zástupce bude možné odvolat jen v kárném řízení, by měla začít platit až v roce 2022. "Rok 2022 je velkorysost, aby bylo zaručeno, že vláda nebude zasahovat do soustavy státního zastupitelství," uvedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která novelu poslala do připomínkového řízení a v pátek odpoledne ji představila ve sněmovně.