Premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem na zámku v Lánech prohlásil, že k panu ministru spravedlnosti Antonínu Staňkovi (ČSSD) neví nic víc, než řekl samotný prezident. "Zeman se během úterní návštěvy Vysočiny setká s jeho možným nástupcem Michalem Šmardou a to je vše, co mohu říct," prohlásil.

Staněk původně předložil svou demisi s účinností ke konci května. Když ji Zeman nepřijal, předseda ČSSD Jan Hamáček požádal Babiše o Staňkovo odvolání a Babiš odeslal návrh na Hrad. Prezident podle ústavy demisi ministra přijmout nemusí, musí však přistoupit k jeho odvolání, pokud to navrhne premiér. Ústava nicméně pro tento krok nestanovuje žádnou lhůtu.

Sociální demokracie v pátek oznámila, že její poslanci opozici ve snaze vyjádřit nedůvěru vládě nepodpoří. Pro pokračování ve vládě si však klade podmínky, mimo jiné i odvolání ministra kultury s ohledem na to, že podle koaliční smlouvy má o svých členech vlády rozhodovat sama. "Zatím stále platí, že chceme mít situaci vyřešenou do konce června. Pokud by se tak nestalo, pravděpodobně bychom svolali mimořádné předsednictvo, které by rozhodlo, jak dále," řekl v pátek Hamáček.

Babiš se s prezidentem bavil i o klimatické dohodě. "Podepsali jsem Pařížskou dohodu. Máme splnit klimatický cíl do konce století, tedy do roku 2100. Na klimatické konferenci v New Yorku by měla Evropa přesvědčovat některé země, aby dohodu dodržovaly. Jedná se například o Irsko, které má velký počet krav. Ty krávy mají samozřejmě emise," uvedl Babiš ke klimatickým otázkám.

"My chceme mít mix. Chceme započíst i jádro, které emise nemá, a my jako vláda děláme maximum pro ekologii - kotlíkové dotace, zadržování vody v krajině, boj proti kůrovci a program 'deset milionů listnáčů'. Mé stanovisko v Evropské radě bylo schválenou vládou a zadruhé bylo projednáno na výboru pro evropské záležitosti, kde sedí všichni zástupci opozice. A ODS mi dokonce tleskala," pokračoval premiér. "A nechceme, aby elektroauta dopadla jako solární panely, jejichž výrobci zkrachovali a nyní se všechny vyrábí v Číně."

"Znovu opakuji: máme závazky a pojďme se o nich bavit. Pokud budeme nuceni, abychom navyšovali cíle, tak je to ohrožení našich národních zájmů a hospodářství. S tím prezident souhlasí," řekl Babiš.

Premiér se vyjádřil i ke hlasování o nedůvěře, které jeho vládu čeká ve středu. "České republice se daří a není důvod pro rozpuštění sněmovny a předčasné volby. Je mi hlavně líto ministryně Benešové, která se dostala do veliké kritiky, a přitom by mohla být pro všechny morálním vzorem - odmítla vstup do KSČ, bojovala proti korupci a mafiánům," tvrdí.

"Pan prezident mi vyslovil celkovou podporu, ale hlasování o nedůvěře je na samotných poslancích. Můžu počítat s hlasy ČSSD a KSČM a tak mohu předpokládat, že vláda hlasování přestojí," upozornil.

Prezident a premiér se potkávají zhruba jednou měsíčně, naposledy v květnu probírali také mimo jiné Staňkovu rezignaci. Babiš rovněž tlumočil Zemanův úmysl zúčastnit se jednání vlády i Sněmovny, na kterých se bude schvalovat státní rozpočet na rok 2020.