Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) čelí podezření, že v minulosti využíval služby obviněného lobbisty Tomáše Horáčka. Přes něj zjišťoval, kolik bere manželka tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka (ČSSD) Zdenka Němečková Crkvenjaš nebo jak hospodaří Česká televize. Horáček tvrdí, že mezi ním a Vojtěchem proběhly desítky schůzek a poslal za něj stovku žádostí o informace. Se zjištěním přišel server iROZHLAS.cz.

Do získávání informací se kromě samotného Horáčka zapojila také jeho právní zástupkyně Nina Rydlová. Informace o manželce exministra se snažila získat od Fakultní nemocnice v Ostravě, kde Němečková Crkvenjaš pracuje.

Nemocnice však Rydlové neposkytla kompletní informace a odvolala se na ministerstvo zdravotnictví. To rozhodnutí nemocnice potvrdilo. Rydlová se proto rozhodla úřad žalovat.

"Mohu potvrdit, že žalobkyně tohoto jména podala v roce 2015 k Městskému soudu v Praze žalobu proti ministerstvu zdravotnictví," sdělila iROZHLAS.cz mluvčí soudu Markéta Puci. Sama Rydlová to nechtěla komentovat s tím, že je vázána advokátní mlčenlivostí.

Podle Radiožurnálu se do získávání informací zapojili kromě advokátky také další lidé. Jejich jména se ale zatím rozhodl nezveřejňovat.

Ministr tvrdí, že na své dotazy by od úřadu nedostal takové odpovědi, jaké by si přál. Proto se rozhodl využít služeb Horáčka, který byl v minulosti odsouzen za podvod.

"Tak možná tehdy všichni věděli, že se problematikou zdravotnictví zabývám, že by mi ty informace nedali. Protože věděli, kdo jsem. Na tu 106 (žádost podle informačního zákona) se dá odpovědět různým způsobem. Obával jsem se, že bych informace nezískal v té formě, co jsem potřeboval. Pan Horáček se nabídl, že žádosti pošle on. To byl ten hlavní důvod," tvrdí Vojtěch.

Premiér Andrej Babiš se k jednání svého ministra odmítl vyjádřit. Jeho mluvčí Jana Adamcová na SMS zprávu odpověděla, že to předseda vlády nebude komentovat.

Nejen zdravotnictví, ale i ČT

"Mohl bych na Vás mít ještě jednu prosbu? Potřeboval bych poslat žádost podle zákona č. 106 na Českou televizi, kde jsou velké otázky, pokud jde o její hospodaření. Text žádosti zasílám v příloze, byl byste tak laskav a podal ji skrze paní doktorku," píše 2. dubna 2015 Vojtěch v e-mailu Horáčkovi.

Vojtěchovy dotazy se týkaly například platu generálního ředitele a ostatních členů vedení, dále zda ředitel využívá služební auto, kolik pracovníků má tiskové oddělení a kolik berou, či seznamu výzkumů veřejného mínění a jejich ceny. Momentálně si ale údajně nepamatuje, proč se snažil informace získat.

"Tohle byla nějaká výjimka, kdy jsem dostal nějaké informace, že může být problém s hospodařením České televize. Ale stále to bylo v rámci zákona 106 a tuto možnost jsme využili. Možná teď zpětně to může vypadat zvláštně, ale tehdy mně to nepřišlo jako něco, co by bylo protiprávní nebo problematické," hájí svůj postup ministr.

Horáček s Vojtěchem se znají od roku 2014, když byl nynější ministr zdravotnictví ještě tajemníkem na ministerstvu financí.

Současný ministr přiznává, že s Horáčkem komunikoval. Podle něj vnímal Horáčka jako někoho, kdo se zajímá o problémy zdravotnictví a snaží se na ně upozornit. Údajně se od něj ale distancoval ve chvíli, když pochopil, že jde o osobu napojenou na mafii.