Čtvrt milionu Čechů nevyšlo do ulic jen proti Babišovi, ale i pro Evropu." Obří nedělní protivládní demonstrace na Letné si v prestižním listu Süddeutsche Zeitung všímá přední německý novinář Daniel Brössler. Upozorňuje, že by si snímky zaplněné Letenské pláně zasloužily mnohem víc pozornosti, než se jim dostává. Ukazují podle něj, že pohodlná, ale mylná představa neviditelné hranice mezi východem a západem Evropy se zakládá na nepochopení a aroganci.

Podle Brösslera, který se zaměřuje na střední a východní Evropu, není překvapivé, že demonstrace proti Andreji Babišovi (ANO) a za nezávislost justice nezapůsobily zrovna na "z korupce obviněného" českého předsedu vlády. Diví se ale, jak vlažnou odezvu protesty vyvolaly ve zbytku Evropy.

"Šlo o největší protesty od pádu komunismu. Proč to nikoho nezajímá?" podivuje se ve svém komentáři s odkazem na fotografie ze střech domů obklopujících pražskou Letnou.

Protesty jsou podle něj srovnatelné s tím, kdyby v Německu do ulic vyšly dva miliony lidí. A to by mělo stačit na vyléčení "nebezpečného bludu", že Evropou znovu prochází hranice mezi východem a západem a že mnoho problémů evropské integrace pramení z příliš rychlého - nebo úplně chybného - rozšíření o státy střední a východní Evropy.

"Z tohoto pohledu se přijetí zemí bývalého východního bloku (do Evropské unie) zakládalo na velkém neporozumění. Lidé v Polsku, Česku, Maďarsku a dalších státech údajně ve skutečnosti nechtějí demokracii západního střihu, jen západní blahobyt," píše Brössler.

Takový názor je podle něj pohodlný, protože ho podporuje zkušenost se zatvrzelým postojem středoevropských zemí během migrační krize, vzestupem autokratů a populistů nebo bující

korupcí v regionu.

Více než 250 tisíc protestujících lidí v Praze je ale dalším signálem, že hranice mezi "stoupenci a odpůrci otevřené liberální společnosti" je Evropě mnohem nejasnější, podotýká Brössler.

Novinář zároveň připomíná italského vicepremiéra a populistu Mattea Salviniho nebo šéfku francouzské Národní fronty Marine Le Penovou, kteří Brusel hlasitě kritizují. Na druhé straně pak vyjmenovává právě nedělní protesty v Praze, zvolení Zuzany Čaputové slovenskou prezidentkou nebo solidní zisk proevropských sil v nedávných volbách do Evropského parlamentu v Polsku.

"Nezdá se, že by (protestující) měli brzy dosáhnout svého hlavního cíle - odstoupení premiéra Babiše. Pokud by se ale na Západě začalo odteď o evropských občanech z Východu mluvit o něco méně arogantně, byl by už to úspěch sám o sobě," doplňuje novinář.