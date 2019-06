Od minulého čtvrtka Vodafone i T-Mobile nabízejí tarify s neomezenými daty. První ze zmíněných operátorů u svých balíčků s neomezenou spotřebou dat cíleně zpomalil rychlost na pět megabitů za sekundu v rámci své domácí české sítě a zřejmě i v cizině, což jeho klientům stěžuje využívání některých internetových služeb. Nyní se ukazuje, že se do stejného zpomalování pustil i T-Mobile. Potvrzuje to test skupiny zákazníků, kteří rychlost neomezených dat operátora vyzkoušeli při své cestě na Slovensko. T-Mobile neomezené tarify záměrně zpomaluje v zahraničí, v Česku to naopak nedělá.